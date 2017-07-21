Латвийский баскетбольный судья Арнис Озолс после 12-летнего перерыва получил приглашение на обслуживание матчей финальной части чемпионата Европы, сообщает пресс-служба Латвийского баскетбольного союза.

Озолс будет единственным судьей из Латвии на предстоящем Евробаскете-2017. Другой ведущий рефери Олег Латышев не получил назначения на этот турнир: в мае он не исключал возможности, что не сможет участвовать в Евробаскете — из-за разногласий между ФИФА и УЛЕБ все судьи Евролиги УЛЕБ не могут обслуживать игры под эгидой ФИБА.

Предыдущий раз Арнис Озолс обслуживал матчи финальной части чемпионата Европы в 2015 году (Сербия/Черногория), с тех пор вызовов из ФИБА на крупные турниры не получал. Последние годы 39-летний Озолс судил матчи квалификации к мужскому и женскому Евробаскету и Единой лиги ВТБ, а в Евролиге УЛЕБ пару лет на площадке не появлялся.

Олег Латышев шесть раз обслуживал матчи "Финала четырех" Евролиги, а в этом году он впервые в карьере был одним из трех судей на финальном матче этого турнира. Латышев имеет опыт судейства на Евробаскете, чемпионатах мира и Олимпийских турнирах.

40-й по счету чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября сразу в четырех странах — Финляндии, Румынии, Израиле и Турции.

На предстоящем Евробаскете соперниками латвийской сборной по группе D будут сербы, турки, россияне, бельгийцы и британцы. Матчи пройдут в Стамбуле. Последний тур группового этапа состоится 7 сентября, плей-офф стартует 10 сентября. В 1/8 финала из четырех групп выходят по 4 сборных из шести. Все матчи плей-офф примет Стамбул.