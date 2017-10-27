Прославленная швейцарская теннисистка Мартина Хингис сообщила о намерении завершить профессиональную карьеру по окончании Итогового турнира WTA в Сингапуре, где 37-летняя спортсменка выступает в парном разряде вместе с Чжань Юнжань из Тайваня. Финал пройдет 29 октября.

"Я завершу карьеру после моего последнего матча на Итоговом турнире WTA. Надеюсь, это произойдет не раньше воскресенья", — отметила Хингис. По ее словам, сейчас самое подходящее время для завершения карьеры, потому что лучше уходить на пике. "Успехи, которых я достигла за последние три года, будет сложно превзойти. Мои приоритеты меняются", — рассказала швейцарка.

Хингис дебютировала в WTA-туре в 1994 году — тогда ей было всего 14. Уже через три года она стала первой ракеткой мира. В общей сложности швейцарка возглавляла рейтинг 209 недель — это четвертый показатель в истории тенниса. Впереди нее лишь немка Штеффи Граф (377) и три американки — Мартина Навратилова (332), Серена Уильямс (319) и Крис Эверт (260).

Хингис — 25-кратная победительница турниров "Большого шлема". Она пять раз выигрывала такие соревнования в одиночном разряде, 14 — в парном и еще 7 — в смешанном. Швейцарка дважды уходила из спорта из-за череды травм, но в 2002 и 2007 году возвращалась на корт. Не сумев добиться былых успехов в одиночном разряде, она сосредоточилась на игре в паре и миксте.