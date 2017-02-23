"Клаудио возглавил клуб в июле 2015 года и привел „Лестер" к величайшему триумфу в 133-летней истории клуба, впервые сделав его чемпионом Англии. Раньери, вне всяких сомнений, самый успешный тренер за всю историю „Лестер Сити".

Тем не менее результаты в нынешнем сезоне чемпионата Англии поставили статус клуба как участника АПЛ под угрозу, и совет директоров с болью признал, что смена тренера необходима в интересах клуба. Совет директоров начал процесс поиска нового тренера и не будет делать никаких дальнейших комментариев до его завершения", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В настоящий момент команда занимает в чемпионате Англии 17-е место, а от зоны вылета команду "Лестер" отделяет всего одно очко. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала и вчера в первом матче на этой стадии уступила в гостях "Севилье" (1:2), сохраняя шансы на выход в четвертьфинал.