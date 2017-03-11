В нынешнем чемпионате бундеслиги Левандовски забил 21 гол в 24 матчах и идет на втором месте среди бомбардиров, отставая от Пьера-Эмерика Обамеянга ("Боруссия Д) на один мяч. Гол Обамеянга в этом туре не помог дортмундцам взять очки в Берлине против "Герты" — 1:2.

Идущая третьей "Боруссия" отстает от "Баварии" уже на 16 очков, а от занимаюещго второе место "РБ Лейпциг" — на 6 очков. Клуб из Лейпцига свой матч тоже проиграл — на своем поле уступил "Вольфсбургу" (0:1).

Игравший в гостях "Кельн" дважды вырывался вперед против "Ингольштадт-04", но взять три очка у аутсайдера не сумел — 2:2. Оба гола у кельнцев забил Модест (всего 19 в сезоне). На 79-й минуте в составе "Кельна" на замену вышел Артем Руднев, но реальных моментов для взятия ворот латвийский нападающий не имел.

24-й тур

Ингольштадт-04 — Кельн 2:2 (1:1)

Голы: Лескано 42, Брежери 69 — Модест 15 (пен), 60.

Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Брежери, Зуттнер, Матип, Киттель (Гросс, 67), Моралес (Рожер, 72), Лекки, Коэн, Хадерджонай, Лескано.

Кельн: Хорн, Марох, Хектор, Ольковски, Хайнц, Леманн, Рауш, Йойич (Суботич, 70), Хегер (Руднев, 79), Осако, Модест.

РБ Лейпциг — Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: Гомес 9.

Фрайбург — Хоффенхайм-1899 1:1 (0:0)

Голы: Филипп 56 — Крамарич 60.

Дармштадт — Майнц 2:1 (2:1)

Голы: Сулу 5, Сэм 12 (пен) — Квайсон 45.

Герта — Боруссия Д 2:1 (1:0)

Голы: Калу 11, Платтенхардт 71 — Обамеянг 55.

Боруссия: Бюрки, Бартра, Гинтер, Шмельцер, Геррейру, Кастро (Дембеле, 76), Вайгль, Кагава, Шюррле (Мерино, 83), Дурм (Пулишич, 76), Обамеянг.

Бавария — Айнтрахт Ф 3:0 (2:0)

Голы: Левандовски 38, 55, Дуглас Коста 41.

Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Хуммельс, Алаба, Алькантара, Лам, Роббен, Дуглас Коста, Видаль (Саншеш, 78), Левандовски (Коман, 75), Мюллер.

Байер — Вердер 1:1 (1:0)

Голы: Фолланд 7 — Писарро 79.

После 24-го тура

1 Бавария 24 18 5 1 60-13 59

2 РБ Лейпциг 24 15 4 5 43-25 49

3 Боруссия Д 24 12 7 5 53-27 43

4 Хоффенхайм 24 10 12 2 45-25 42

5 Герта 24 12 4 8 32-26 40

6 Айнтрахт 24 10 5 9 26-27 35

7 Кельн 24 8 10 6 33-27 34

8 Фрайбург 24 10 4 10 31-41 34…

БОМБАРДИРЫ: Обамеянг (Боруссия Д) — 22, Левандовски (Бавария) — 21, Модест (Кельн) — 19…