Прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. В Вильнюсе чемпион Литвы "Жальгирис" одержал волевую победу над болгарским "Лудогорцем" — 2:1. Интересно, что в стартовом составе "Лудогорца" вышли шесть бразильцев (еще двое были в запасе) и всего двое болгар.

В Борисове чемпион Беларуси БАТЭ сыграл вничью с армянским "Алашкертом" — 1:1. Защитник борисовчан Алексей Риос сначала забил в чужие ворота, а потом в собственные.

Самой крупной победы добился азербайджанский "Карабах" — 5:0 над дебютантом турнира грузинской "Самтредиа". С перевесом в три мяча свои матчи выиграли польская "Легия" и австрийский "Зальцбург". В остальных парах борьба более упорная.

Ответные матчи пройдут 18-19 июля.

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации. Первые матчи

Карабах (Азербайджан) — Самтредиа (Грузия) 5:0 (3:0)

Голы: Афрам Измайлов 10 (пен), Дино Ндлову 37, 45 (пен), Вильд-Дональд Гуррье 83, Маркос Мичел 90+3.

Хибернианс (Мальта) — Зальцбург (Австрия) 0:3 (0:2)

Голы: Валон Бериша 32 (пен), Хван Хи Чан 35, Такуми Минамино 54.

Риека (Хорватия) — Нью-Сейнтс (Уэльс) 2:0 (1:0)

Голы: Йосип Мишич 4, Флорентин Матей 68.

Партизан (Сербия) — Будучност (Черногория) 2:0 (0:0)

Голы: Урош Джюрджевич 53 (пен), Леонардо 63.

АПОЭЛ (Кипр) — Дюделанж (Люксембург) 1:0 (0:0)

Гол: Факундо Бертольо 72.

Шериф (Молдова) — Кукеси (Албания) 1:0 (0:0)

Гол: Зигей Бадибанга 79.

Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) — Гонвед (Венгрия) 2:1 (1:0)

Голы: Мигель Витор 35, Ейбиндер 52 — Ланзафан 63.

Зриньски (Босния и Герцеговина) — Марибор (Словения) 1:2 (0:1)

Голы: Тодорович 89 — Захович 43, Маркос Таварес 90 (пен).

Мальме (Швеция) — Вардар (Македония) 1:1 (0:0)

Голы: Брорсон 75 — Николов 62.

БАТЭ (Беларусь) — Алашкерт (Армения) 1:1 (1:0)

Голы: Риос 43 — Риос 78 (автогол).

Жальгирис (Литва) — Лудогорец (Болгария) 2:1 (0:1)

Голы: Ньюанджи 78, Куклис 85 — Андрианантенаина 18.

Мариехамн (Финляндия) — Легия (Польша) 0:3 (0:3)

Голы: Гильерме 8, Наги 39, Хамалайген 44.

Жилина (Словакия) — Копенгаген (Дания) 1:3 (1:0)

Голы: Спалек 39 — Павлович 68, 73, 82.

Дандолк (Ирландия) — Русенборг (Норвегия) 1:1 (1:1)

Голы: МакМилан 18 — Региниусен 44.

Хабнарфьордюр (Исландия) — Викингур (Фареры) 1:1 (1:0)…

Голы: Палссон 49 — Лавал 73 (пен).