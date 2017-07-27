Другой представитель Литвы "Тракай" дома взял верх над македонским "Шкендия-79" — 2:1. У хозяев оба гола забил Максимов.
Питерский "Зенит" увез победу из Израиля над "Бней-Иегуда" благодаря голам Кришито и Кокорина. А "Краснодар" на последней минуте вырвал победу над датским "Люнгбю" — 2:1.
Польская "Арка" одержала волевую победу над датским "Мадтьюлландом" — 3:2. Ворота "Арки" защищал латвийский вратарь Павел Штейнбор. Польский "Лех" в гостях сыграл вничью с голландским "Утрехтом" (0:0). Латвийский нападающий "Леха" Денис Ракель остался в запасе.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи
Краснодар Россия — Люнгбю Дания 2:1 (0:0)
Голы: Классон 67, Сулейманов 90 — Кьер 64.
Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Гранквист, Мартынович, Янбаев, Ристич, Классон, Перейра, Жоаозиньо (Жигулев, 63), Вандерсон, Игнатьев (Рамирес, 46).
Бней-Иегуда Израиль — Зенит Россия 0:2 (0:0)
Голы: Кришито 59, Кокорин 90.
Зенит: Лунев, Иванович, Нету, Кришито, Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Жулиано (Дриусси, 58), Ерохин, Анюков, Кокорин, Полоз (Дзюба, 75).
Тракай Литва — Шкендия-79 Македония 2:1 (1:1)
Голы: Максимов 1, 52 — Жуниор 39.
Судува Литва — Сьон Швейцария 3:0 (2:0)
Голы: Пауло 3 (автогол), Янушаускас 9, Лаукжемис 90.
Арка Польша — Мидтьюлланд Дания 3:2 (2:2)
Голы: Маркус Винисиус 31, 39 (пен), Семашко 90 — Хассан, Хенде 36.
Млада-Болеслав Чехия — Скендербеу Албания 2:1 (1:0)
Олимпик Украина — ПАОК Греция 1:1 (0:0)
Маккаби Тель-Авив Израиль — Паниониос Греция 1:0 (0:0)
Штурм Австрия — Фенербахче Турция 1:2 (1:2)
ПСВ Голландия — Осиек Хорватия 0:1 (0:0)
АИК Швеция — Брага Португалия 1:1 (1:1)
Эстерсунд Швеция — Фола Эш Люксембург 1:0 (0:0)
Утрехт Голландия — Лех Польша 0:0
АЕК Ларнака Кипр — Динамо Минск Беларусь 2:0 (1:0)
Астра Румыния — Александрия Украина 0:0
Ботев Пловдив Болгария — Маритиму Португалия 0:0
Динамо Бухарест Румыния — Атлетик Испания 1:1 (0:1)
КСУ Крайова Румыния — Милан Италия 0:1 (0:1)
Црвена Звезда Сербия — Спарта Прага Чехия 2:0 (1:0)
Гент Бельгия — Альтах Австрия 1:1 (0:1)
Панатинаикос Греция — Габала Азербайджан 1:0 (1:0)
Бордо Франция — Видеотон Венгрия 2:1 (2:1)
Абердин Шотландия — Аполлон Кипр 2:1 (1:0)
Динамо Загреб Хорватия — Одд Норвегия 2:1 (2:1)
Марсель Франция — Остенде Бельгия 4:2 (2:1)
Эвертон Англия — Ружомберок Словакия 1:0 (1:0)…
Фрайбург Германия — Домжале Словения 1:0…
Аустрия Австрия — АЕЛ Кипр 0:0…
Ответные матчи пройдут через неделю.