В первых матчах 3-го раунда квалификации футбольной Лиги Европы побед добились все четыре российских и литовских клуба. Литовская "Судува" после того, как прошла латвийскую "Лиепаю", на своем поле разгромила крепкий швейцарский "Сьон" — 3:0.

Другой представитель Литвы "Тракай" дома взял верх над македонским "Шкендия-79" — 2:1. У хозяев оба гола забил Максимов.

Питерский "Зенит" увез победу из Израиля над "Бней-Иегуда" благодаря голам Кришито и Кокорина. А "Краснодар" на последней минуте вырвал победу над датским "Люнгбю" — 2:1.

Польская "Арка" одержала волевую победу над датским "Мадтьюлландом" — 3:2. Ворота "Арки" защищал латвийский вратарь Павел Штейнбор. Польский "Лех" в гостях сыграл вничью с голландским "Утрехтом" (0:0). Латвийский нападающий "Леха" Денис Ракель остался в запасе.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Краснодар Россия — Люнгбю Дания 2:1 (0:0)

Голы: Классон 67, Сулейманов 90 — Кьер 64.

Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Гранквист, Мартынович, Янбаев, Ристич, Классон, Перейра, Жоаозиньо (Жигулев, 63), Вандерсон, Игнатьев (Рамирес, 46).

Бней-Иегуда Израиль — Зенит Россия 0:2 (0:0)

Голы: Кришито 59, Кокорин 90.

Зенит: Лунев, Иванович, Нету, Кришито, Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Жулиано (Дриусси, 58), Ерохин, Анюков, Кокорин, Полоз (Дзюба, 75).

Тракай Литва — Шкендия-79 Македония 2:1 (1:1)

Голы: Максимов 1, 52 — Жуниор 39.

Судува Литва — Сьон Швейцария 3:0 (2:0)

Голы: Пауло 3 (автогол), Янушаускас 9, Лаукжемис 90.

Арка Польша — Мидтьюлланд Дания 3:2 (2:2)

Голы: Маркус Винисиус 31, 39 (пен), Семашко 90 — Хассан, Хенде 36.

Млада-Болеслав Чехия — Скендербеу Албания 2:1 (1:0)

Олимпик Украина — ПАОК Греция 1:1 (0:0)

Маккаби Тель-Авив Израиль — Паниониос Греция 1:0 (0:0)

Штурм Австрия — Фенербахче Турция 1:2 (1:2)

ПСВ Голландия — Осиек Хорватия 0:1 (0:0)

АИК Швеция — Брага Португалия 1:1 (1:1)

Эстерсунд Швеция — Фола Эш Люксембург 1:0 (0:0)

Утрехт Голландия — Лех Польша 0:0

АЕК Ларнака Кипр — Динамо Минск Беларусь 2:0 (1:0)

Астра Румыния — Александрия Украина 0:0

Ботев Пловдив Болгария — Маритиму Португалия 0:0

Динамо Бухарест Румыния — Атлетик Испания 1:1 (0:1)

КСУ Крайова Румыния — Милан Италия 0:1 (0:1)

Црвена Звезда Сербия — Спарта Прага Чехия 2:0 (1:0)

Гент Бельгия — Альтах Австрия 1:1 (0:1)

Панатинаикос Греция — Габала Азербайджан 1:0 (1:0)

Бордо Франция — Видеотон Венгрия 2:1 (2:1)

Абердин Шотландия — Аполлон Кипр 2:1 (1:0)

Динамо Загреб Хорватия — Одд Норвегия 2:1 (2:1)

Марсель Франция — Остенде Бельгия 4:2 (2:1)

Эвертон Англия — Ружомберок Словакия 1:0 (1:0)…

Фрайбург Германия — Домжале Словения 1:0…

Аустрия Австрия — АЕЛ Кипр 0:0…

Ответные матчи пройдут через неделю.