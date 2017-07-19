В ответном матче второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов вильнюсский "Жальгирис" крупно проиграл в гостях болгарскому "Лудогорцу" (1:4) и завершил выступления в турнире.

На прошлой неделе в Вильнюсе хозяева одержали волевую победу над "Лудогорцем" со счетом 2:1. В ответном матче в Разграде "Жальгирис" открыл счет, до перерыва чемпион Болгарии отыгрался, а во втором тайме забил еще три гола.

Молдавский "Шериф" уступил на выезде албанскому "Кукеси" (1:2), но благодаря домашней победе (1:0) прошел дальше.

Также продолжат выступления в ЛЧ шотландский "Селтик", кипрский АПОЭЛ, норвежский "Русенборг", датский "Копенгаген", словенский "Марибор", австрийский "Зальцбург", польская "Легия" и израильский "Хапоэль (Беер-Шева).

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответные матчи

Дюделанж (Люксембург) — АПОЭЛ (Кипр) 0:1 (0:1)

Гол: Игор де Камарго 40 (пен).

Первый матч — 0:1

Кукеси (Албания) — Шериф (Молдова) 2:1 (2:0)

Голы: Изаир Эмин 35, Перо Пеич 45 — Сирил Байала 56.

Первый матч — 0:1

Копенгаген (Дания) — Жилина (Словакия) 1:2 (0:1)

Голы: Бенджамин Вербич 48 (пен) — Юсуф Отубанджо 19, Филипп Каша 5.

Первый матч — 3:1.

Лудогорец (Болгария) — Жальгирис (Литва) 4:1 (1:1)

Голы: Натанаэл 41, Вандерсон 55, Кесеру 56, 74 — Нюиадзи 15.

Первый матч — 1:2.

Русенборг (Норвегия) — Дандалк (Ирландия) 2:1 доп.вр. (1:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Голы: де Ланлай 43, Вилхьялмссон 98 — Гартлэнд 12.

Первый матч — 1:1.

Марибор (Словения) — Зрински (Босния/Герцеговина) 1:1 (1:1)

Голы: Вилер 23 — Тодорович 7.

Первый матч — 2:1.

Зальцбург (Австрия) — Хибернианс (Мальта) 3:0 (2:0)

Голы: Рзатковски 11, Гулбрандсен 19, Хайдара 85.

Первый матч — 3:0.

Селтик (Шотландия) — Линфилд (Сев.Ирландия) 3:0 (1:0)

Голы: Синклэйр 4, 54, Рогич 47.

Первый матч — 2:0.

Легия (Польша) — Мариехамн 6:0 (3:0)

Голы: Гильерме 6, Койола 37 (автогол), Кухарчик 40, 55, Шимански 80, Михалак 82.

Первый матч — 3:0.

Гонвед (Венгрия) — Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 1:2 (1:2)...

Голы: Ланзафаме 45 (Пен) — Огу 12, Нвакаеме 16.