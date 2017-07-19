На прошлой неделе в Вильнюсе хозяева одержали волевую победу над "Лудогорцем" со счетом 2:1. В ответном матче в Разграде "Жальгирис" открыл счет, до перерыва чемпион Болгарии отыгрался, а во втором тайме забил еще три гола.
Молдавский "Шериф" уступил на выезде албанскому "Кукеси" (1:2), но благодаря домашней победе (1:0) прошел дальше.
Также продолжат выступления в ЛЧ шотландский "Селтик", кипрский АПОЭЛ, норвежский "Русенборг", датский "Копенгаген", словенский "Марибор", австрийский "Зальцбург", польская "Легия" и израильский "Хапоэль (Беер-Шева).
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответные матчи
Дюделанж (Люксембург) — АПОЭЛ (Кипр) 0:1 (0:1)
Гол: Игор де Камарго 40 (пен).
Первый матч — 0:1
Кукеси (Албания) — Шериф (Молдова) 2:1 (2:0)
Голы: Изаир Эмин 35, Перо Пеич 45 — Сирил Байала 56.
Первый матч — 0:1
Копенгаген (Дания) — Жилина (Словакия) 1:2 (0:1)
Голы: Бенджамин Вербич 48 (пен) — Юсуф Отубанджо 19, Филипп Каша 5.
Первый матч — 3:1.
Лудогорец (Болгария) — Жальгирис (Литва) 4:1 (1:1)
Голы: Натанаэл 41, Вандерсон 55, Кесеру 56, 74 — Нюиадзи 15.
Первый матч — 1:2.
Русенборг (Норвегия) — Дандалк (Ирландия) 2:1 доп.вр. (1:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Голы: де Ланлай 43, Вилхьялмссон 98 — Гартлэнд 12.
Первый матч — 1:1.
Марибор (Словения) — Зрински (Босния/Герцеговина) 1:1 (1:1)
Голы: Вилер 23 — Тодорович 7.
Первый матч — 2:1.
Зальцбург (Австрия) — Хибернианс (Мальта) 3:0 (2:0)
Голы: Рзатковски 11, Гулбрандсен 19, Хайдара 85.
Первый матч — 3:0.
Селтик (Шотландия) — Линфилд (Сев.Ирландия) 3:0 (1:0)
Голы: Синклэйр 4, 54, Рогич 47.
Первый матч — 2:0.
Легия (Польша) — Мариехамн 6:0 (3:0)
Голы: Гильерме 6, Койола 37 (автогол), Кухарчик 40, 55, Шимански 80, Михалак 82.
Первый матч — 3:0.
Гонвед (Венгрия) — Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 1:2 (1:2)...
Голы: Ланзафаме 45 (Пен) — Огу 12, Нвакаеме 16.