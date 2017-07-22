"Локомотив" нанес ЦСКА первое поражение в новом сезоне

Foto: Sputnik/Scanpix Во втором туре первенства России по футболу в московском дерби "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл ЦСКА . Для армейцев это поражение стало первым в сезоне. А "Локомотив" одержал вторую подряд победу и с шестью очками возглавил турнирую таблицу. 2-й тур ЦСКА — Локомотив 1:3 (1:1) Голы: Витиньо 42 — Фарфан 23, Ари 66, Тарасов 74. ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо (Чалов, 53), Щенников (Миланов, 81), Дзагоев (Оланаре, 68), Витиньо, Головин. Локомотив: Гильерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лысов, Миранчук (Коломейцев, 90), Ари (Миранчук, 86). Анжи — Амкар 1:0 (1:0) Гол: Брызгалов 23.

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