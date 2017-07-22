А "Локомотив" одержал вторую подряд победу и с шестью очками возглавил турнирую таблицу.
2-й тур
ЦСКА — Локомотив 1:3 (1:1)
Голы: Витиньо 42 — Фарфан 23, Ари 66, Тарасов 74.
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо (Чалов, 53), Щенников (Миланов, 81), Дзагоев (Оланаре, 68), Витиньо, Головин.
Локомотив: Гильерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лысов, Миранчук (Коломейцев, 90), Ари (Миранчук, 86).
Анжи — Амкар 1:0 (1:0)
Гол: Брызгалов 23.