В Алматы состоялся "Финал четырех" Кубка чемпионов УЕФА по футзалу. В решающем матче мадриский "Интер Мовистар" разгромил португальский "Спортинг" (7:0) и в рекордный, четвертый раз стал обладателем трофея. Третье место занял казахстанский "Кайрат", четвертое — прошлогодний обладатель кубка российская команда "Газпром-Югра".

В элитном раунде Кубка УЕФА лиссабонский "Спортинг" выбил московское "Динамо", а в полуфинале оказался сильнее и другого представителя России — "Газпром-Югры" из Югорска.

На протяжении всего матча сибиряки так и не смогли наладить игру в нападении и создать достаточно много опасных моментов у ворот соперника. Вратарь-ветеран Звиад Купатадзе несколько раз спасал югорчан от гола, но после перерыва "Спортинг" все же воплотил игровое превосходство в два забитых гола. В концовке с вратарем-гонялой российский клуб один мяч отыграл, а в концовке Котляров мог перевести игру в овертайм, но промахнулся с метра.

Несколько лет назад финальная часть Кубка УЕФА уже проходила в Алматы. Тогда "Кайрату" не удалось выйти в финал. Не смогли этого сделать хозяева и теперь.

Полуфинал между двукратным ("Кайрат") и трехкратным ("Интер") обладателями Кубка был динамичным и богатым на моменты. Бразилец из "Кайрата" Кабреува получил мяч на фланге, продвинулся вперед и внешней стороной стопы отправил снаряд в сетку.

На 13-й минуте Рикардинью сравнял счет, но за четыре минуты до перерыва Дуглас Жуниор нашел точной передачей Игора, тот хитро пробил и вновь вывел "Кайрат" вперед — 2:1.

Вторую половину гораздо активнее начали гости, и уже на 22-й минуте они заработали пенальти. Рикардинью четко исполнил "стандарт", оформив дубль. В заключительные минуты гости выглядели предпочтительнее: "Интер" чаще и разнообразнее атаковал, а "Кайрат" действовал нервно. За 78 секунд до свистка Рикардинью выдал передачу Ортису, который пробил в касание: мяч попал в штангу и рикошетом от Игиты залетел в ворота — 3:2.

В финале "Спортинг" не смог на равных соперничать с "Интером". Мадридцы под руководством Хулио Веласко, открыв счет на седьмой минуте, взяли игру под контроль и к перерыву повел 2:0. Важную роль в битве против соотечественников сыграл португалец Рикардинью, с четырьмя голами ставший лучшим бомбардиром "Финала четырех". В начале второго тайма "Интер" хитро разыграл два штрафных, довел счет до 4:0 и судьба "Спортинга" была решена.

"Интер" в четвертый раз выиграл Кубок УЕФА по футзалу (ранее в 2004, 2006 и 2009 годах), что является рекордом. Ортис и Хесус Эрреро побеждали с "Интером" в 2009 году, а Рикардинью выигрывал с "Бенфикой" в 2010-м. "Спортинг" второй раз проиграл финал, причем снова в Алматы (впервые — в 2011-м), снова оставшись без трофея.

В матче за третье место между "Кайратом" и "Газпром-Югрой" вперед на одн мяч вырывались то одни, то другие. На 39-й минуте Диваней сделал счет 5:4 в пользу хозяев, но за 20 секунд до конца основного времени Марсенио сравнял счет — 5:5. В серии пенальти точнее оказался чемпион Казахстана. Игита парировал второй удар "Югры" в исполнении Лыскова, тогда как Дуглас Жуниор забил победный шестиметровый — 3:2.

В своем девятом Кубке УЕФА "Кайрат" в пятый раз завоевал медали. А "Газпром-Югра", в дебютный сезон-15/16 взявший трофей, в этот раз лишь замкнул финальную четверку.

Помимо "Интера" более одного раза обладателем Кубка УЕФА становились испанские "Кастельон" (2002, 2003), "Барселона" (2012, 2014) и "Кайрат" (2013, 2015). Трижды трофей брали российские клубы (московское "Динамо" в 2007-м, екатеринбургская "Синара" в 2008-м и "Газпром-Югра" в 2016-м), по разу — представители Бельгии ("Шарлеруа" в 2005-м), Португалии ("Бенфика" в 2010-м) и Италии ("Монтесильвано" в 2011-м).

"Финал четырех". Алматы

1/2 финала

Газпром-Югра (Югорск, Россия) — Спортинг (Лиссабон, Португалия) — 1:2 (0:0)

Голы: Шаяхметов 39 — Алекс Мерлим 25, Диегиньо 34.

Интер Мовиста (Мадрид, Испания) — Кайрат (Алматы, Казахстан) — 3:2 (1:2)

Голы: Рикардинью 13, 23, Ортис 39 — Кабреува 5, Игор 16.

Финал

Спортинг — Интер Мовистар 0:7 (0:2)

Голы: Гадейя 7, Лоло 16, Рафаэль 23, Марио Ривильос 24, 32, Рикардинью 34, 37.

За 3-е место

Газпром-Югра — Кайрат 5:5 (2:2, 3:3), по пенальти 2:3

Голы: Шаяхметов 2, Кайо 14, Лысков 24, Диваней 37 (автогол), Марсенио 40 — Дрот 9, Давыдов 16 (автогол), Тайеби 24, Кабреува 33, Диваней 39.