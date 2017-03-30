Четвертый матч серии двух лучших команд Востока принимала Казань, но положение хозяев после трех поражений подряд было очень трудным. В предыдущих матчах этого противостояния против "барсов" "Магнитке" не удавалось реализовать большинство, но в первом периоде игры №4 уральцы дважды четко разыграли лишнего: на 5-й минуте счет открыл Коварж, на 10-й Антипин удвоил перевес.

На 19-й минуте Секач с "пятачка" сократил отставание команды Зинэтулы Билялетдинова. Разницу на "+2" в середине второго периода вернул Сергей Мозякин. Капитан "Магнитки" отобрал шайбу в чужой зоне и со средней дистанции неотразимо бросил в угол — 3:1. А когда на 46-й минуте Платонов броском в ближний угол застал врасплох Гарипова, вопрос о победителе был снят, итог — 4:1.

Шайба в ворота "Ак Барса" стала первой для Мозякина в свой день рождения — в четверг ему исполнилось 36 лет. Кроме того, нападающий побил рекорд чемпионатов СССР и России по количеству голов, забитых в одном сезоне. У Сергея на данный момент 54 шайбы (48 в регулярке) — предыдущее достижение принадлежало игроку ЦСКА Вениамину Александрову и держалось с сезона-1962/63.

"Металлург" второй год подряд (и в третий раз за 4 года) сыграет в финале Кубка Гагарина. В 2014-м и 2016-м уральцы брали трофей, если сделают это в третий раз, то станут рекордсменами лиги (у "Ак Барса" и московского "Динамо" — по 2 титула).

Для того, чтобы выйти в финал, команде Илье Воробьева потребовалось всего 13 матчей: серии 1/4 финала против "Барыса" и полуфинал против "Ак Барса" действующий чемпион выиграл с сухим счетом 4-0, а серию 1/8 финала против китайского "Куньлунь Ред Стар" — 4-1. Победная серия "Металлурга" сейчас составляет 9 игр.

В финале "Магнитке" играть против питерского СКА. Армейцы тоже двух своих соперников побеждали в серии по 4-0 ("Витязь" и "Локомотив"), и одного ("Динамо" М) — 4-1. Таким образом, впервые в истории КХЛ обе полуфинальные серии завершились со счетом 4-0.

Первые два матча финала состоятся в Магнитогорске 8 и 10 апреля, 3-й и 4-й — 12 и 14 апреля в Санкт-Петербурге. В финальной серии "Магнитка" имеет первый номер "посева", (как победитель Востока по итогам регулярного сезона), армейцы — второй.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

Четвертый матч

Ак Барс — Металлург Мг — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коварж (Мозякин, Ли, 5.30-бол). 0:2 Антипин (Мозякин, Коварж, 10.18-бол). 1:2 Секач (Яруллин, Азеведо, 18.10). 1:3 Мозякин, 26.24. 1:4 Платонов (Казионов, 45.20).

Вратари: Гарипов — Кошечкин.

Броски: 31-31

Штраф: 10-10

Итог серии: 0-4.