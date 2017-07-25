Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что в детстве подвергся сексуальному домогательству. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

По словам Тайсона, преступник затащил его в помещение, где и начал приставать. Ребенку удалось вырваться и сбежать — больше он никогда в жизни не видел этого человека. Но после этого Майк, по его же заявлению, всерьез задумался о том, не начать ли заниматься боксом.

При этом он утверждает, что данный инцидент никак не отразился на его психике или дальнейшей жизни. "Это никого не касается. Произошедшее не сделало меня менее мужественным. Это просто произошло и не сильно повлияло на мою жизнь", — заявил Тайсон.

Железный Майк никогда раньше не говорил об этом факте своей биографии. "Официальная версия" его тяги к боксу была связана с легендарным Мохаммедом Али. Боксер находил время для того, чтобы пообщаться с трудными подростками в исправительных учреждениях Бруклина. Однажды на такую встречу попал и 15-летний Тайсон, арестованный за воровство.

Первый тренер будущей суперзвезды нашелся там же — в специальной школе для малолетних правонарушителей. Им стал Бобби Стюарт, в прошлом занимавшийся боксом на любительском уровне. Заметив серьезный настрой мальчика и оценив его упорную работу, Стюарт порекомендовал своего ученика тренеру Константино Д'Амато, руководившему залом Catskill Boxing Club. Этот специалист бесплатно работал с детьми из бедных и неблагополучных семей. Его целью было не столько сделать из преступника великого спортсмена, сколько социализировать и научить ребят жить нормальной жизнью.

Тайсон стал известным уже в 1982 году, завоевав золото юношеских Олимпийских игр. Через два года он попытался пробиться на взрослую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, но не смог, уступив в отборочных поединках. Судьи отдали победу сопернику Майка, хотя тот и выглядел откровенно слабее. Тогда молодой боксер вместе с тренером Д'Амато решили уйти в профессионалы.

В 1985 году боксер-профессионал Майк Тайсон провел свой первый бой против Эктора Мерседеса и одержал победу техническим нокаутом. Этот год стал для ученика Д'Амато выдающимся — он победил в каждом из 15 проведенных боев, причем в каждом поединке нокаутировал своего противника.

Обладателем пояса в тяжелом весе по версии WBC на тот момент был Тревор Бербик, который не воспринял всерьез молодого и начинающего Тайсона. За что и поплатился, рухнув уже во втором раунде поединка. А Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира в тяжелом весе. На тот момент американцу исполнилось 20 лет и 144 дня. С тех пор рекорд не удается побить никому.

Абсолютным чемпионом мира Тайсон стал спустя менее года после побед над Джеймсом Смитом и Тони Таккером. При этом последний поединок дался американцу нелегко — он пропустил апперкот и, как выяснилось позже, сломал руку.

Спад карьеры Майка начался в начале 90-х годов, когда спортсмен стал уделять гораздо меньше внимания тренировкам и гораздо больше времени проводить в алкогольном опьянении. Все завершилось разводом с женой, сенсационным поражением от Джейма Дагласа и обвинении в изнасиловании.

После полугодового судебного процесса Майк был приговорен к шестилетнему тюремному заключению. Через три года, когда спортсмена выпустили на свободу, боксер был настроен вернуть себе все титулы и уважение.

Летом 1997 года Железный Майк вышел на ринг в матче-реванше с Эвандером Холифилдом. Тот решил вывести претендента из себя, пихая Тайсона в затылок и нанося удары головой. Терпения Майку хватило на три раунда, после чего он вцепился зубами в ухо Холифилда и откусил часть мочки. После такой выходки Тайсона дисквалифицировали и решили боксерской лицензии.

Майк предпринял еще одну попытку вернуться — в 1999 году, кардинально изменив стиль ведения боя, и теперь проводил не больше пары боев в год. Но и это приносило ему неплохие деньги: за бой с датчанином Брайаном Нильсеном Тайсон получил $13 млн, а за поединок с Ленноксом Льюисом гонорар составил $35 млн.

Заключительный бой Тайсона состоялся в 2005 году против ирландца Кевина Макбрайда.Американец сам остановил бой в седьмом раунде, заявив, что не хочет больше позорить бокс как вид спорта.

В последние годы Тайсон несколько сменил род занятий. Он успел сняться в нескольких фильмах, принять участие в биографических шоу и выпустить книгу.