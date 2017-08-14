"Конор назвал меня обезьяной. Это полное неуважение, — заявил Мейвезер. — Он не нажал на кнопку, которая могла бы вывести меня из себя, но мне это не понравилось. Посмотрим, что он скажет после боя. Я буду драться за американский народ и всех чернокожих в мире. Обещаю, что зрителям понравится шоу".
"Флойд — большой выдумщик, — заявил Макгрегор в ответ. — Если бы я захотел сравнить его с каким-нибудь животным, то выбрал бы крысу. Мейвезер — мразь, которая избивает жену на глазах собственных детей. Он самое грязное создание".
Долгожданный бой Мейвезера и Макгрегора пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Билет на этот поединок стоит в среднем 15 тысяч долларов. По неофициальной информации, гонорар Макгрегора за поединок составит 75 миллионов долларов, Мейвезер получит 100 миллионов.