Также россиянин по этой же причине не выйдет на лед в игре против "Бостона", об этом сообщил главный тренер "Пингвинс" Майк Салливан, сообщает пресс-служба "Питтсбурга".

В нынешнем сезоне 30-летний форвард Малкин набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

Матч Звезд НХЛ состоится 29 января в Лос-Анджелесе. В отсутствие Малкина в нем примут участие четыре российских хоккеиста — Александр Овечкин, Никита Кучеров, Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко.

НХЛ определила 40 игроков, которые присоединились к четырем капитанам дивизионов, выбранным болельщиками в ходе онлайн-голосования: Кэри Прайсу из "Монреаль Канадиенс" (Атлантический дивизион), Пи-Кею Суббану из "Нэшвилл Предаторз" (Центральный), Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" (Столичный) и Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" (Тихоокеанский).

Ниже представлены полные составы команд каждого дивизиона, состоящие из шести нападающих, трех защитников и двух вратарей.

Составы на "Матч звезд":

Атлантический дивизион

Н — Никита Кучеров (Тампа)

Н — Брэд Маршан (Бостон)

Н — Остон Мэттьюз (Торонто)

Н — Франс Нильсен (Детройт)

Н — Кайл Окпосо (Баффало)

Н — Винсент Трочек (Флорида)

З — Виктор Хедман (Тампа)

З — Эрик Карлссон (Оттава)

З — Ши Уэбер (Монреаль)

В — Кэри Прайс (Монреаль)*

В — Туукка Раск (Бостон)

Столичный дивизион

Н — Сидни Кросби (Питтсбург)

Н — Тэйлор Холл (Нью-Джерси)

Н — Александр Овечкин (Вашингтон)

Н — Уэйн Симмондс (Филадельфия)

Н — Джон Таварес (Айлендерс)

З — Джастин Фолк (Каролина)

З — Сет Джонс (Коламбус)

З — Райан Макдона (Рейнджерс)

В — Сергей Бобровский (Коламбус)

В — Брэйден Холтби (Вашингтон)

Центральный дивизион

Н — Патрик Кейн (Чикаго)

Н — Патрик Лайне (Виннипег)

Н — Нэйтан Маккиннон (Колорадо)

Н — Тайлер Сегин (Даллас)

Н — Владимир Тарасенко (Сент-Луис)

Н — Джонатан Тэйвз (Чикаго)

З — Данкан Кит (Чикаго)

З — Пи-Кей Суббан (Нэшвилл)*

З — Райан Сатер (Миннесота)

В — Кори Кроуфорд (Чикаго)

В — Деван Дубник (Миннесота)

Тихоокеанский дивизион

Н — Джефф Картер (Лос-Анджелес)

Н — Джонни Годро (Калгари)

Н — Бо Хорват (Ванкувер)

Н — Райан Кеслер (Анахайм)

Н — Коннор Макдэвид (Эдмонтон)

Н — Джо Павелски (Сан-Хосе)

З — Брент Бернс (Сан-Хосе)

З — Дрю Даути (Лос-Анджелес)

З — Кэм Фаулер (Анахайм)

В — Мартин Джонс (Сан-Хосе)

В — Майк Смит (Аризона)

* Избранные болельщиками капитаны

Четырьмя тренерами будут: Мишель Террьен из "Монреаля" (Атлантический), Брюс Будро из "Миннесоты" (Центральный), Джон Торторелла из "Коламбуса" (Столичный) и Питер Дебур из "Сан-Хосе" (Тихоокеанский).

Матч звезд-2017 снова будет представлять собой турнир из трех матчей в формате три-на-три, а соревноваться будут команды каждого дивизиона НХЛ.