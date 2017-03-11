Лидером бомбардирской гонки текущего сезона является Коннор Макдэвид. Против "Питтсбурга" юный канадец забросил одну шайбу и теперь в его активе 75 (23+52) очков в 67 матчах.

"Коламбус" победил дома "Баффало" (4:3) и повторил клубный рекорд, установленный в чемпионате НХЛ-2013/14, — 43 победы в регулярном чемпионате.

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Сухая серия россиянина, оформившего ранее три шатаута подряд, составила 182 минуты и 19 секунд. Это второй результат в истории "Блю Джекетс" после Стива Мэйсона. Бобровский одержал 36-ю победу в сезоне и вышел на первое место среди голкиперов, опередив Девана Дубника из "Миннесоты" (35).

Форвард "Баффало" Земгус Гиргенсонс провел на льду ровно 16 минут. В его активе — 1 бросок по воротам, два силовых приема и три заблокированных броска при коэффициенте полезности "+1".

"Детройт" обыграл "Чикаго" (4:2) и прервал выездную серию побед "Блэкхокс". До этого "индейцы" выиграли 8 гостевых матчей подряд и установили новый клубный рекорд.

10 марта

Эдмонтон — Питтсбург — 2:3 бул (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Бонино (Шульц, Уилсон)

0:2 — Малкин

1:2 — Деарнэ (Рассел, Кэссиан)

2:2 — Макдэвид (Драйзайтль, Лучич)

ВИДЕО МАТЧА

Коламбус — Баффало — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

0:1 — Родригес (Делорье)

1:1 — Савар (Дубински)

2:1 — Фолиньо (Веренски, Веннберг)

2:2 — Джорджес (Райнхарт, Моулсон)

3:2 — Ганье (Джонсон, Джонс)

3:3 — Ристолайнен (Фолиньо, Маккейб)

4:3 — Дженнер (Эткинсон)

ВИДЕО МАТЧА

Детройт — Чикаго — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

0:1 — Панарин (Анисимов, Кэйн)

1:1 — Улле (Ларкин, Нюквист)

2:1 — Атанасиу (Татар, Дженсен)

3:1 — Татар (Нюквист, Зеттерберг)

3:2 — ван Римсдайк (Госса)

4:2 — Татар (Нюквист, Зеттерберг)

Флорида — Миннесота — 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

0:1 — Цукер (Гранлунд, Брудин)

1:1 — Маршессо (Барков, Йэндл)

2:1 — Пысик (Сивиур, Трочек)

2:2 — Э.Стаал (Нидеррайтер)

2:3 — Поминвилл (Паризе, Ганзал)

3:3 — Ягр (Юбердо, Трочек)

4:3 — Барков (Пысик)

4:4 — Э.Стаал (Койл, Сканделла)

4:5 — Паризе (Брудин, Поминвилл)

4:6 — Гранлунд (Дамба, Цукер)

4:7 — Койл (Э.Стаал)

Сент-Луис — Анахайм — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

1:0 — Тарасенко (Баумистер, Шварц)

1:1 — Ракелль (Ватанен, Гецлаф)

1:2 — Вагнер (Фаулер, Болл)

2:2 — Ривс (Штястны, Шварц)

3:2 — Штястны (Пьетранжело, Тарасенко)

3:3 — Сильверберг (Биекса, Ракелль)

4:3 — Эдмундсон (Аллен, Бортуццо)