Лидером бомбардирской гонки текущего сезона является Коннор Макдэвид. Против "Питтсбурга" юный канадец забросил одну шайбу и теперь в его активе 75 (23+52) очков в 67 матчах.
"Коламбус" победил дома "Баффало" (4:3) и повторил клубный рекорд, установленный в чемпионате НХЛ-2013/14, — 43 победы в регулярном чемпионате.
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Сухая серия россиянина, оформившего ранее три шатаута подряд, составила 182 минуты и 19 секунд. Это второй результат в истории "Блю Джекетс" после Стива Мэйсона. Бобровский одержал 36-ю победу в сезоне и вышел на первое место среди голкиперов, опередив Девана Дубника из "Миннесоты" (35).
Форвард "Баффало" Земгус Гиргенсонс провел на льду ровно 16 минут. В его активе — 1 бросок по воротам, два силовых приема и три заблокированных броска при коэффициенте полезности "+1".
"Детройт" обыграл "Чикаго" (4:2) и прервал выездную серию побед "Блэкхокс". До этого "индейцы" выиграли 8 гостевых матчей подряд и установили новый клубный рекорд.
10 марта
Эдмонтон — Питтсбург — 2:3 бул (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Бонино (Шульц, Уилсон)
0:2 — Малкин
1:2 — Деарнэ (Рассел, Кэссиан)
2:2 — Макдэвид (Драйзайтль, Лучич)
Коламбус — Баффало — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
0:1 — Родригес (Делорье)
1:1 — Савар (Дубински)
2:1 — Фолиньо (Веренски, Веннберг)
2:2 — Джорджес (Райнхарт, Моулсон)
3:2 — Ганье (Джонсон, Джонс)
3:3 — Ристолайнен (Фолиньо, Маккейб)
4:3 — Дженнер (Эткинсон)
Детройт — Чикаго — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Панарин (Анисимов, Кэйн)
1:1 — Улле (Ларкин, Нюквист)
2:1 — Атанасиу (Татар, Дженсен)
3:1 — Татар (Нюквист, Зеттерберг)
3:2 — ван Римсдайк (Госса)
4:2 — Татар (Нюквист, Зеттерберг)
Флорида — Миннесота — 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
0:1 — Цукер (Гранлунд, Брудин)
1:1 — Маршессо (Барков, Йэндл)
2:1 — Пысик (Сивиур, Трочек)
2:2 — Э.Стаал (Нидеррайтер)
2:3 — Поминвилл (Паризе, Ганзал)
3:3 — Ягр (Юбердо, Трочек)
4:3 — Барков (Пысик)
4:4 — Э.Стаал (Койл, Сканделла)
4:5 — Паризе (Брудин, Поминвилл)
4:6 — Гранлунд (Дамба, Цукер)
4:7 — Койл (Э.Стаал)
Сент-Луис — Анахайм — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
1:0 — Тарасенко (Баумистер, Шварц)
1:1 — Ракелль (Ватанен, Гецлаф)
1:2 — Вагнер (Фаулер, Болл)
2:2 — Ривс (Штястны, Шварц)
3:2 — Штястны (Пьетранжело, Тарасенко)
3:3 — Сильверберг (Биекса, Ракелль)
4:3 — Эдмундсон (Аллен, Бортуццо)