Сексульное насилие в большом спорте — животрепещущая тема. Наверняка, последовав модной тенденции, еще многие спортсменки расскажут о сексуальном насилии над собой со стороны тренеров, медицинского персонала или партнеров по команде. Об этом будут говорить, ужасаться. Возможно заведут уголовные дела. Но печальная цифры печальной статистики сексуального насилия в спорте продолжают неумолимо расти, а это огромная проблема не только спортивной индустрии, но и всего общества.
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