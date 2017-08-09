Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и заявил, что готов воевать за свободу страны на стороне правящего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook легендарного форварда.

"Когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами — самым святым, что у нас есть. Да здравствуют настоящие венесуэльцы, а не те, кто спутался с правыми", — написал Марадона, удаливший позднее запись.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, которая является главным экспортным продуктом страны.