Также стало известно, что Марков подпишет контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом". В таком случае он может попасть в заявку сборной России на Олимпиаду-2018 в корейском Пхенчхане, куда игроки НХЛ не приедут. В составе сборной Марков брал золото на чемпионате мира-2008, а также бронзу на ЧМ-2005 и ЧМ-2007.

Ранее "Монреаль" официально объявил об уходе россиянина из команды. За "Канадиенс" 38-летний защитник играл с 2000 года. "Монреаль" был единственным клубом в НХЛовской карьере Маркова. В прошлом сезоне на счету Маркова было 36 (6+30) очков в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+18". Всего НХЛ он провел 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.

"Грустно, что самую малость не доиграл до 1000 матчей. В конце прошлого сезона я ясно дал понять, что хотел бы провести здесь остаток карьеры. Увы, не получилось. Я никого в этом не виню — такова жизнь, таков бизнес.

Мне не хотелось затягивать с этим решением до сентября или октября в первую очередь из-за семьи: нам нужно было как можно раньше понять, где мы окажемся, где дети пойдут в школу", — сказал Марков для официального сайта НХЛ.

По словам хоккеиста, "я с огромной гордостью носил свитер "Канадиенс" на протяжении последних 16 лет. Я всегда мечтал выиграть Кубок Стэнли и привезти его в Монреаль. Но теперь наступило время двигаться дальше, и я жду следующего вызова. Мне будет очень грустно отсюда уезжать. Но не зря говорят: когда закрывается одна дверь, открываются другие.

Чтобы сделка состоялась, нужны двое. Но я взрослый человек и уважаю решение, принятое клубом. Да, вначале я просил двухлетний контракт. Мне хотелось ясности и стабильности на обозримый срок как для своей семьи, так и для себя самого. Но к концу переговоров ради того, чтобы остаться в "Монреале", я уже был готов и на однолетний договор.

В детали вдаваться не буду, но договориться не получилось, и мы имеем то, что имеем. Не предполагал, что сам переговорный процесс будет для меня таким нервным. Я волновался и до 1 июля, и в сам этот день, и после него — тоже".

"Я беседовал с другими клубами, и варианты в НХЛ у меня были. Но, честно говоря, не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме "Канадиенс". Это одна из причин, по которым я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Другая причина в том, что перевозить всю семью в другой североамериканский город на один год было бы для всех слишком трудным испытанием. Я не закрываю дверь ни для возможности вернуться в "Монреаль", ни для НХЛ в целом", — сказал Марков.