Именитый швейцарец Роджер Федерер, проводящий первый турнир за полгода, в трех сетах взял верх над американцем Ноа Рубиным. Другой представитель Швейцарии Стэн Вавринка также в трех партиях превзошел американца Стива Джонсона.

Первым из игроков уровня топ-10 выбыл Марин Чилич (7). Хорвата в четырех сетах остановил британец Дэн Эванс. Зачехлил ракетку и 14-й сеяный австралиец Ник Киргиос. Любимец местной публики уступил итальянцу Андреасу Сеппи, хотя и вел по сетам 2-0 (счет пятой партии — 8:10).

У женщин во втором круге AusOpen россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу 19-летнюю Наталью Вихлянцеву, а восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова — 17-летнюю австралийку Джейми Фарлис.

Успешно барьер 1/32 финала преодолели американка Винус Уильямс и первая ракетка мира немка Ангелик Кербер (ей второй раз подряд пришлось играть трехсетовый матч), сербка Елена Янкович и канадка Эжени Бушар, латвийка Анастасия Севастова и испанка Гарбинье Мугуруса.

18 января. 1/32 финала

Мужчины

Энди Маррей (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3 6:0 6:2

Сэм Куэрри (США) — Алекс де Минаур (Австралия) — 7:6 6:0 6:1

Миша Зверев (Германия) — Джон Изнер (США) — 6:7 6:7 6:4 7:6 9:7

Малек Жазири (Тунис) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2 6:3 7:5

Томаш Бердых (Чехия) — Райан Харрисон (США) — 6:3 7:6 6:2

Роджер Федерер (Швейцария) — Ноа Рубин (США) — 7:5 6:3 7:6

Лукаш Лацко (Словакия) — Дуди Села (Израиль) — 2:6 6:3 6:2 6:4

Кеи Нисикори (Япония) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3 6:4 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария) — Стив Джонсон (США) — 6:3 6:4 6:4

Виктор Троицки (Сербия) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3 1:6 7:6 3:6 6:3

Стив Дарси (Бельгия) — Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — 6:3 6:3 2:6 6:4

Андреас Сеппи (Италия) — Ник Киргиос (Австралия) — 1:6 6:7 6:4 6:2 10:8

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2 6:2 6:3

Джек Сок (США) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3 6:4 6:4

Бернард Томич (Австралия) — Виктор Эстрелла (Доминикана) — 7:5 7:6 4:6 7:6

Дэн Эванс (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия) — 3:6 7:5 6:3 6:3

Женщины

Анжелик Кербер (Германия) — Карина Виттхефт (Германия) — 6:2 6:7 6:2

Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:4 7:6

Эжени Бушар (Канада) — Шуай Пэн (Китай) — 7:6 6:2

Коко Вандевей (США) — Полин Парментье (Франция) — 6:4 7:6

Сорана Кырстя (Румыния) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 7:6 6:3

Элисон Риск (США) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6 4:6 6:1

Анастасия Севастова (Латвия) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:3 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Саманта Кроуфорд (США) — 7:5 6:4

Эшли Барти (Австралия) — Шелби Роджерс (США) — 7:5 6:1

Мона Бартель (Германия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:4 6:4

Дуань Ин-Ин (Китай) — Варвара Лепченко (США) — 6:1 3:6 10:8

Винус Уильямс (США) — Стефани Фогель (Швейцария) — 6:3 6:2

Элина Свитолина (Украина) — Джулия Боусрэп (США) — 6:4 6:1

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:2 6:2

Елена Янкович (Сербия) — Юлия Гергес (Германия) — 6:3 6:4

Светлана Кузнецова (Россия) — Джейми Форлис (Австралия) — 6:2 6:1