На турнире в Дубае самым сложным матчем для Энди Маррея стал четвертьфинал против немца Филиппа Кольшрайбера — 6:7, 7:6, 6:1. На тай-брейке второго сета британец отыграл семь матч-болов и выиграл со счетом 20:18. Этот тай-брейк продолжался 31 минуту и стал самым продолжительным за 10 лет — в 2007-м американец Энди Роддик и француз Жо-Вильфред Тсонга закончили тай-брейк с таким же счетом.

В полуфинале Маррей остановил француза Луку Пуи (7:5, 6:1), а в финале обыграл испанца Фернандо Вердаско — 6:3, 6:2. Для 29-летнего шотландца этот титул стал первым в сезоне и 45-м в карьере. Кроме того, Маррей впервые победил в Дубае, став первым чемпионом из Великобритании в 25-летней истории турнира.

В новом рейтинге ATP перевес Маррея над Новаком Джоковичем увеличится до 2215 очков. При этом на предстоящих американских "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и Майами сербу надо защищать два титула и 2000 очков, а Маррею — лишь 90 очков.

Новак Джокович на этой неделе выступал на турнире в Акапулько, где в четвертьфинале проиграл австралийцу Нику Киргиосу (6:7, 5:7), с которым встречался впервые в карьере. Ранее Киргиос выиграл свои первые матчи у двух представителей "Большой четверки" мужского тенниса — Рафаэля Надаля ("Уимблдон"-2014) и Роджера Федерера (Мадрид-2015). А вот Маррею австралиец проиграл все пять матчей.

Но в полуфинале Киргиос уступил американцу Куэрри (6:3, 1:6, 5:7), тогда как в другом матче испанец Рафаэль Надаль разгромил хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:1.

В финале же 40-я ракетка мира Сэм Куэрри взял верх над Надалем со счетом 6:3, 7:6, впервые в карьере обыграв испанца (счет личных встреч стал 1-4). Во втором сете Надаль — двукратный чемпион Акапулько на грунте — имел шесть брейк-пойнтов, но не реализовал ни один, прежде чем проиграть тай-брейк 3:7. 14-кратный чемпион "Шлемов" Надаль упустил шанс выиграть свой 70-й карьерный титул.

А 29-летний американец завоевал свой девятый титул в карьере (первый — с прошлого февраля). В Акапулько Куэрри в четырех матчах подряд обыгрывал сеяных соперников: №11 ATP Давида Гоффена, №9 Доминика Тима, №17 Ника Киргиоса и №6 Надаля в финале. С тех пор, как на прошлогоднем "Уимблдоне" он обыграл №1 Новака Джоковича, уроженец Сан-Франциско проиграл все семь встреч с соперниками из Топ-20.

В субботу Куэрри выполнил 19 эйсов, первый сет выиграв за 29 минут без единого брейк-пойнта на своей подаче. Во втором сете Надаль — двукратный чемпион Акапулько на грунте — имел шесть брейк-пойнтов, но не реализовал ни один, прежде чем проиграть тай-брейк 3:7. 14-кратный чемпион "Шлемов" имел шанс выиграть свой 70-й карьерный титул.