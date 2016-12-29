Датчане в первом матче крупно уступили сборной Швеции (1:6), однако затем сенсационно обыграли действующих чемпионов мира (U-20) финнов (3:2). Сегодня будущая смена датского хоккея встречалась с чехами и снова добилась успеха.
Дважды по ходу игры датчане сумели отыграться, а в итоге отпраздновали успех в овертайме — 3:2, набрали 5 очков и поднялись на вторую сточку в группе А.
МЧМ-2017. Группа A. 3-й тур
Дания U20 — Чехия U20 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Нечас (Мусил) — 07:56 (5x5)
1:1 — Блихфельд (Боюсен, Ларсен) — 28:41 (5x4)
1:2 — Гронек (Сухи) — 30:29 (5x5)
2:2 — Краг (Блихфельд) — 53:36 (5x5)
3:2 — Фром (Краг) — 60:47 (3x3)
Броски: 22 — 34
Вратари: Петерсен — Владарж
Штраф: 10 — 8.
29 декабря. Монреаль. "Белл-центр".
1. Швеция 2 2 0 0 0 10:3 6
2. Дания 3 1 1 0 1 7:10 5
3. Чехия 3 1 0 2 0 7:8 5
4. Швейцария 2 0 1 0 1 6:7 2
5. Финляндия 2 0 0 0 2 3:5 0