В Канаде продолжается молодежное первенство мира по хоккею среди команд элитного дивизиона, а сборная Дании сегодня одержала уже вторую победу, обыграв сверстников из Чехии.

Датчане в первом матче крупно уступили сборной Швеции (1:6), однако затем сенсационно обыграли действующих чемпионов мира (U-20) финнов (3:2). Сегодня будущая смена датского хоккея встречалась с чехами и снова добилась успеха.

Дважды по ходу игры датчане сумели отыграться, а в итоге отпраздновали успех в овертайме — 3:2, набрали 5 очков и поднялись на вторую сточку в группе А.

МЧМ-2017. Группа A. 3-й тур

Дания U20 — Чехия U20 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 — Нечас (Мусил) — 07:56 (5x5)

1:1 — Блихфельд (Боюсен, Ларсен) — 28:41 (5x4)

1:2 — Гронек (Сухи) — 30:29 (5x5)

2:2 — Краг (Блихфельд) — 53:36 (5x5)

3:2 — Фром (Краг) — 60:47 (3x3)

Броски: 22 — 34

Вратари: Петерсен — Владарж

Штраф: 10 — 8.

29 декабря. Монреаль. "Белл-центр".

1. Швеция 2 2 0 0 0 10:3 6

2. Дания 3 1 1 0 1 7:10 5

3. Чехия 3 1 0 2 0 7:8 5

4. Швейцария 2 0 1 0 1 6:7 2

5. Финляндия 2 0 0 0 2 3:5 0