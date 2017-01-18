Руководство хорватского "Медвешчак" сразу по окончании регулярного сезона-2016/17 собирается принять решение о дальнейшей судьбе команды, сообщает официальный сайт загребского клуба.

По словам директора по коммуникациям клуба Ранко Вучининча, „Медвешчак" подал заявку и предоставил необходимые гарантии для участия в чемпионате Австрийской лиги EBEL, в которой также выступают клубы из Италии и Словении. Однако хорватский представитель делает так каждый год, но приоритетным до сих пор считался вариант вс КХЛ.

"Где будет выступать клуб в следующем сезоне, зависит от многих факторов, в первую очередь финансовых и геополитических. Решение об участии в следующем сезоне КХЛ будет принято в конце февраля или марте", — сказал Вучинич.

"Медвешчак" играет в КХЛ с 2013 года и только в первый сезон выступления сумел пробиться в плей-офф, где уступил уже в первом раунде пражскому "Леву". В настоящий момент хорватская команда занимает в Западной конференции 11 место и за девять матчей до окончания "регулярки" отстает от зоны плей-офф на десять очков. Команда преимущественно укомплектована канадскими игроками.

Сегодня стало известно, что "Медвешчак" покидает один из лидеров команды, канадский нападающий Колби Геноуэй. В текущем сезоне хоккеист набрал 25 (9+16) очков в 48 матчах и это второй показатель результативности в команде. Геноуэй продолжит карьеру в клубе сильнейшей швейцарской лиги "Клотен".