В Лондоне пресс-конференция проходила на стадионе "Уэмбли", где был установлен боксерский ринг. На шоу пришли посмотреть десятки тысяч человек.
Конор (ему только что исполнилось 29 лет), встретив в ринге будущего оппонента, подходил к нему очень близко и даже изобразил пантомиму — поплевал на ладонь и сделал вид, что собирается шлепнуть Мэйвезера по заднице.
Mind games right off the bat from @FloydMayweather & @TheNotoriousMMA at #MayMacWorldTour! pic.twitter.com/020Xt8QLNF
— UFC (@ufc) July 14, 2017
"Ты — маленькая лысая голова. Твоя голова похожа на арахис", — заявил Конор, расхаживая по рингу, а затем дерзко потер голову Флойда.
Дэйна [Уайт], ты сутенер, а это твоя шлюха", — сказал в ответ Мэйуэзер, показывая на Конора. Затем Флойд назвал Макгрегора "педиком" и "слабаком", пообещав его нокаутировать.
"Six weeks, I'm going to sleep this fool." — @TheNotoriousMMA#MayMacWorldTour pic.twitter.com/kozt1sbb5S
— UFC (@ufc) July 14, 2017
"Ты панк, ты педик, ты шлюха", — прокричал Флойд, обращаясь к Макгрегору. Конор отреагировал на это высказывание отставленными средними пальцами.
Floyd Mayweather calls Conor McGregor a "faggot" pic.twitter.com/9NvRNRPybL— gifdsports (@gifdsports) July 14, 2017
В целом Мэйуэзер проявлял невозмутимость и во время заявлений ирландца, и на традиционной дуэли взглядов.
Listen to the London crowd! Another 🔥🔥🔥 #MayMacWorldTour staredown! pic.twitter.com/OErAEMjHiz— UFC (@ufc) July 14, 2017
Hit 'em with the Ali Shuffle one time @TheNotoriousMMA! #MayMacWorldTour pic.twitter.com/cmLweQgljO— UFC (@ufc) July 14, 2017
Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор считает, что одним из его следующих боев может стать поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова в России, сообщает "Спорт-Сегодня".
"Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это будет зрелище. Это будет что-то в стиле "Рокки". Все это похоже на историю Рокки, не так ли? Поэтому, почему бы не встретиться с ним в его родной стране, в таком безумном месте, как Россия?", — задается вопросом ирландец.
"Определенно, это одна из вещей, которых я хочу сделать. Но будет ли это моим следующим боем, я не знаю. Я даже не знаю насколько осуществима в ближайшее время тема с Россией. Не знаю, получится ли у Хабиба решить свои долбаные проблемы, он же не смог сделать вес.
Есть несколько возможных оппонентов. Некоторым из них нужно решить свои проблемы, вызвать к себе интерес и вызвать его к себе у меня. Прямо сейчас я ничего такого не вижу. Еще один возможный вариант — третий бой с Диасом", — сказал Макгрегор.
Бой Мэйуэзера и Макгрегора по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. 40-летний американец одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. По неофициальной информации, гонорар Макгрегора за поединок составит 75 миллионов долларов, Мэйуэзера — 100 миллионов.