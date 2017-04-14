"Мы были бы рады видеть Владимира Путина на бою в Лас-Вегасе. Если он решит приехать и посмотреть эту бойню, то пусть не удивляется нокауту Ковалева. Я бы заключил с Путиным пари. 500 тысяч долларов, например. Но можно поспорить и на сумму покрупнее", — заявил Принс.

Сергей Ковалев и Андре Уорд проведут реванш 17 июня. На кону будут стоять три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) — по версиям WBA, WBO и IBF.

В ноябре 2016-го боксеры уже встречались в Лас-Вегасе и тогда Ковалев уступил единогласным решением судей (113-114) американцу, лишившись всех трех чемпионских поясов. Для 34-летнего Ковалева это поражение стало первым в карьере за 32 поединка на профессиональном ринге, 33-летний Уорд до сих пор не потерпел ни одного поражения в 31 бою.