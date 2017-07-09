При этом отец футболиста Хорхе Орасио Месси должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Сторона обвинения этот вердикт поддержала.

29-летний Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь шла о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своих имиджевых прав.

В мае этого года Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу тюрьмы для Лионеля Месси, а срок лишения свободы отца был сокращен: с 21 до 15 месяцев. Изначально вердикт футболисту был вынесен судом Барселоны 6 июля прошлого года. По версии следствия, Месси не заплатил налоги с прибыли, полученной в период с 2007 по 2009 годы.

Первоначальный приговор не предполагал нахождения игрока в тюрьме. Здесь следует важное дополнение: по испанским законам, для лиц, ранее не имевших судимостей и не совершивших тяжких преступлений, срок наказания менее 2 лет считается испытательным и может быть заменен условным наказанием. Поэтому ранее было известно, что ни знаменитый футболист, ни его отец сидеть не будут. Но штраф Лионелю заплатить придется. Суд принял во внимание безупречную репутацию Месси и тот факт, что он уже погасил задолженности.