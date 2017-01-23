"Меня сегодня сняли с занимаемой должности. Просто ушел, и это официально. Больше я не являюсь главой "Формулы-1". Мои полномочия были переданы Чейзу Кэрри. Моя новая должность? Есть такой американский термин, как почетный президент. Согласился на эту должность, не особо понимая, что она означает", — цитирует Экклстоуна Auto Motor und Sport.

"Сохраню ли я место во Всемирном совете ФИА? Сомневаюсь. Хотя об этом нужно поговорить с Жаном Тодтом. Теперь работа станет спокойнее. Возможно, буду по-прежнему приезжать на Гран-при. В "Формуле-1" у меня по-прежнему остается много друзей. А также у меня достаточно денег, чтобы позволить себе приезжать на гонки", — добавил он.

Берни Экклстоун руководил "Формулой-1" на протяжении 40 лет, с 70-х годов. Но теперь он больше не будет заниматься переговорами с организаторами гонок, телеканалами, а также не будет вести переговоры по политическим вопросам с ФИА и командами, передает "Спорт-Сегодня".

Ожидается, что официально о переменах в руководстве "Ф-1" будет объявлено в ближайшее время. По информации немецкого издания, Liberty Media хочет создать целую команду специалистов, которые бы разделили между собой обязанности, которые ранее выполнял Экклстоун. Одним из членов данной команды должен стать бывший руководитель "Мерседеса" Росс Браун.

Как сообщалось, "Формула-1" перешла под контроль Liberty Media в сентябре прошлого года, когда компания приобрела контрольный пакет акций. После завершения всех формальностей в первом квартале 2017 года доля акций F1 у Liberty Media возрастет до 35,5%. Фонд CVC сохранит за собой пакет размером 24,7%. Новым главой самой престижной на планете гоночной серии будет президент компании 21st Century Fox Чейз Кэри.

"Формула-1" станет частью Liberty Media Group и будет переименована в Formula One Group, говорится в пресс-релизе Liberty Media, которая входит в консорциум, принадлежащий американскому бизнесмену Джону Мэлоуну (у него также есть и другие спортивные активы, например, бейсбольная команда "Атланта Брейвс").

Общая стоимость "Формулы-1" Liberty Media оценивает в 8 миллиардов долларов. Сумма инвестиций компании составит 4,4 миллиарда долларов, при этом она берет на себя долги гоночной серии, размер которых составляет $4,1 млрд.