"Аннулированы результаты (еще четырех наших) спортсменов на Олимпиаде в Сочи, — заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, добавив, что решение МОК будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

МОК действовал по рекомендации своей специальной комиссии под руководством юриста Дениса Освальда, которая рассматривает якобы имевшие место случаи злоупотребления российской сборной в допинговой сфере. Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян в Сочи-2014.

Таким образом, Россия лишена еще двух медалей домашних Игр: в Сочи-2014 Вылегжанин завоевал три серебряные награды — в гонке на 50 км, в командном спринте (вместе с Никитой Крюковым) и эстафете 4х10 км. Эстафетную медаль у России уже отобрали по результатам расследования дел Александра Легкова и Евгения Белова, которые были аналогично наказаны МОК несколько дней назад.