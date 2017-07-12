Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе. Кто из них примет Олимпиаду первым, будет объявлено только в сентябре, такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Изначально на проведение Игр-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города подтвердили свои заявки.

На заседании было предложено отдать одни из Олимпийских игр (2024 или 2028) Парижу, другие — Лос-Анджелесу. Очередность будет определена в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

По словам спортивного обозревателя Би-би-си Алекса Кэпстика: "Ситуация затянулась и стала немного запутанной, но в результате (глава МОК) Томас Бах получил то, что хотел: единодушную поддержку Парижа и Лос-Анджелеса в качестве хозяев двух будущих Олимпийских игр. Стороны еще должны достичь окончательного согласия, но, учитывая то, что мэры обоих городов (они, кстати, дружат лично) держались за руки, благодаря членов МОК за поддержку, будет большим сюрпризом, если эта сделка не будет заключена".

"Решение МОК было представлено как вариант, устраивающий все стороны. Но на самом деле один из городов выиграет больше другого. Оба города поначалу вступили в борьбу за право принять Олимпиаду 2024 года. Теперь какой-то из них — или Париж, или Лос-Анджелес — попросят согласиться на 2028 год. Но это все же лучше, чем проиграть и не получить ничего.

Олимпийскому комитету этот вариант даст время на то, чтобы оживить процесс выдвижения городов на проведение Олимпиад и стимулировать других потенциальных кандидатов, особенно в Западной Европе, где многих пугает такая перспектива", — полагает обозреватель Би-Би-Си.

Напомним, что ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.