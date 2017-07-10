В России во время регбийного матча молния ударила в главного тренера команды "Кубань" Александра Алексаеенко. Мужчине повезло: он отделался черным следом на голове.

Сильнейший ливень, который сопровождал матч "Новокузнецк" — "Кубань" (12:38) чемпионата России по регби в Новокузнецке, принес с собой и грозу. Разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, а одна из них ударила прямо в главного тренера краснодарской команды Александра Алексеенко, сообщает Newsru.com.

"Конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю", — цитирует пострадавшего сайт "Кубани".

По словам Алексеенко, "в этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти".