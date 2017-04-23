Определились еще три четвертьфиналиста Кубка Стэнли-2017, которыми стали "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сент-Луис Блюз" и "Эдмонтон Ойлерз".

"Рейнджерс" поставил точку в серии против "Монреаль Канадиенс" в шестом матче, выиграв со счетом 3:1. Хотя счет в этом поединке на 7-й минуте открыла российская связка "канадцев": с передачи Александра Радулова отличился Алексей Емелин.

Во втором периоде хозяева льда ответили дублем Матса Цуккарелло. В конце игры "Монреаль" снял вратаря, пытаясь спасти матч и серию, но получил только гол в пустые ворота.

После игры нападающий "Монреаля" Александр Радулов прокомментировал вылет своей команды из плей-офф: "Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили "Рейнджерс".

Высказался Радулов и по ситуации со сборной России: "Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное".

Напомним, что год назад перед домашним ЧМ-2016 между Радуловым и главным тренером российской сборной Олегом Знарком произошел конфликт, после чего хоккеист так и не появился в составе национальной команды.

"Сент-Луис Блюз" завершил в пятом матче серию (4-1) против "Миннесоты Уайлд", обыграв на выезде "дикарей" в овертайме — 4:3. Первую шайбу в нынешнем плей-офф и 20-ю в Кубке Стэнли забросил Владимир Тарасенко, а победу "блюзменам" принес гол Магнуса Пяаярви.

Во втором раунде турнира "Сент-Луис" сыграет с "Нэшвиллом".

Завершилось и противостояние "Эдмонтон Ойлерз" с "Сан-Хосе Шаркс". Здесь хватило шести матчей, а шестой "нефтяники" выиграли на чужом льду со счетом 3:1. Победную шайбу забросил россиянин Антон Слепышев.

Дальше соперником "Эдмонтон Ойлерз" в плей-офф будет "Анахайм Дакс".

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

0:1 — Емелин (А. Радулов, Лехконен) — 06:19 (5x5)

1:1 — Цуккарелло (Зибанеджад, Макдона) — 22:26 (5x4)

2:1 — Цуккарелло (Хейз, Миллер) — 33:31 (5x5)

3:1 — Степан (Жирарди) — 59:42 (en).

Счет в серии: 4-2.



Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

0:1 — Тарасенко (Шварц) — 07:16 (5x5)

0:2 — Стин (Парэйко) — 10:31 (5x5)

1:2 — Сутер (Спаржон) — 18:31 (5x4)

1:3 — Штястны (Шварц, Лехтеря) — 47:23 (5x5)

2:3 — Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) — 50:38 (5x4)

3:3 — Цукер (Хаула, Бродин) — 54:59 (5x5)

3:4 — Пяаярви (Соботка, Лехтеря) — 69:42 (5x5)

Счет в серии: 1-4



Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 — Драйзайтль (Ларссон, Клефбом) — 20:54 (5x5)

0:2 — Слепышев — 21:50 (5x5)

1:2 — Марло (Кутюр, Донской) — 52:12 (5x5)

1:3 — Макдэвид (Секера) — 59:59 (en)

Счет в серии: 2-4.

