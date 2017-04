"Рейнджерс" поставил точку в серии против "Монреаль Канадиенс" в шестом матче, выиграв со счетом 3:1. Хотя счет в этом поединке на 7-й минуте открыла российская связка "канадцев": с передачи Александра Радулова отличился Алексей Емелин.

Во втором периоде хозяева льда ответили дублем Матса Цуккарелло. В конце игры "Монреаль" снял вратаря, пытаясь спасти матч и серию, но получил только гол в пустые ворота.

После игры нападающий "Монреаля" Александр Радулов прокомментировал вылет своей команды из плей-офф: "Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили "Рейнджерс".

Высказался Радулов и по ситуации со сборной России: "Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное".

Напомним, что год назад перед домашним ЧМ-2016 между Радуловым и главным тренером российской сборной Олегом Знарком произошел конфликт, после чего хоккеист так и не появился в составе национальной команды.

"Сент-Луис Блюз" завершил в пятом матче серию (4-1) против "Миннесоты Уайлд", обыграв на выезде "дикарей" в овертайме — 4:3. Первую шайбу в нынешнем плей-офф и 20-ю в Кубке Стэнли забросил Владимир Тарасенко, а победу "блюзменам" принес гол Магнуса Пяаярви.

Во втором раунде турнира "Сент-Луис" сыграет с "Нэшвиллом".

Завершилось и противостояние "Эдмонтон Ойлерз" с "Сан-Хосе Шаркс". Здесь хватило шести матчей, а шестой "нефтяники" выиграли на чужом льду со счетом 3:1. Победную шайбу забросил россиянин Антон Слепышев.

