"Рейнджерс" поставил точку в серии против "Монреаль Канадиенс" в шестом матче, выиграв со счетом 3:1. Хотя счет в этом поединке на 7-й минуте открыла российская связка "канадцев": с передачи Александра Радулова отличился Алексей Емелин.
Во втором периоде хозяева льда ответили дублем Матса Цуккарелло. В конце игры "Монреаль" снял вратаря, пытаясь спасти матч и серию, но получил только гол в пустые ворота.
После игры нападающий "Монреаля" Александр Радулов прокомментировал вылет своей команды из плей-офф: "Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили "Рейнджерс".
Высказался Радулов и по ситуации со сборной России: "Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное".
Напомним, что год назад перед домашним ЧМ-2016 между Радуловым и главным тренером российской сборной Олегом Знарком произошел конфликт, после чего хоккеист так и не появился в составе национальной команды.
"Сент-Луис Блюз" завершил в пятом матче серию (4-1) против "Миннесоты Уайлд", обыграв на выезде "дикарей" в овертайме — 4:3. Первую шайбу в нынешнем плей-офф и 20-ю в Кубке Стэнли забросил Владимир Тарасенко, а победу "блюзменам" принес гол Магнуса Пяаярви.
Во втором раунде турнира "Сент-Луис" сыграет с "Нэшвиллом".
Завершилось и противостояние "Эдмонтон Ойлерз" с "Сан-Хосе Шаркс". Здесь хватило шести матчей, а шестой "нефтяники" выиграли на чужом льду со счетом 3:1. Победную шайбу забросил россиянин Антон Слепышев.
Another breakaway. Another goal. The @EdmontonOilers want the Second Round. #StanleyCup pic.twitter.com/cHpVEOlGSr— NHL (@NHL) April 23, 2017
Дальше соперником "Эдмонтон Ойлерз" в плей-офф будет "Анахайм Дакс".
Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Емелин (А. Радулов, Лехконен) — 06:19 (5x5)
1:1 — Цуккарелло (Зибанеджад, Макдона) — 22:26 (5x4)
2:1 — Цуккарелло (Хейз, Миллер) — 33:31 (5x5)
3:1 — Степан (Жирарди) — 59:42 (en).
Счет в серии: 4-2.
Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
0:1 — Тарасенко (Шварц) — 07:16 (5x5)
0:2 — Стин (Парэйко) — 10:31 (5x5)
1:2 — Сутер (Спаржон) — 18:31 (5x4)
1:3 — Штястны (Шварц, Лехтеря) — 47:23 (5x5)
2:3 — Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) — 50:38 (5x4)
3:3 — Цукер (Хаула, Бродин) — 54:59 (5x5)
3:4 — Пяаярви (Соботка, Лехтеря) — 69:42 (5x5)
Счет в серии: 1-4
Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 — Драйзайтль (Ларссон, Клефбом) — 20:54 (5x5)
0:2 — Слепышев — 21:50 (5x5)
1:2 — Марло (Кутюр, Донской) — 52:12 (5x5)
1:3 — Макдэвид (Секера) — 59:59 (en)
Счет в серии: 2-4.