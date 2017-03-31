Отличившись вчера в последнем четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2017 против казанского "Ак Барса", Мозякин забросил 54-ю шайбу в нынешнем сезоне и обновил рекорд чемпионатов страны по числу голов в одном сезоне. До этого им владел хоккеист московского ЦСКА Вениамин Александров, забросивший 53 шайбы еще в сезоне-1962/63.

Мозякин, побивший уже не одно достижение (месяц назад стал первым в истории чемпионатов России хоккеистом, набравшим тысячу очков), еще может увеличить свой бомбардирский счет в финальной серии плей-офф, где "Магнитка" померится силами с питерским СКА.