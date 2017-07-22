Инцидент случился во втором сете. Первым на появление постороннего на корте отреагировал судья на вышке: "Остановите игру!" — сказал он и начал слезать с вышки.

Но нарушитель не подчинился требованию судьи покинуть корт. Мужчина прошел к линии подачи уже пустого корта, встал на центр и отдал на все четыре стороны салют поднятым кулаком, громко сказав: "Да здравствует, победа!". На спине его черной майки было написано "революция".

Судья-итальянец попытался уладить ситуацию собственными силами: подошел к отдающему салют парню, пожал ему с улыбкой руку. А тот ответил немигающим взглядом. Сотрудники охраны появились на корте примерно через 40 секунд и вывели парня, после чего матч продолжился.

Позже стало известно, что молодой человек состоит в одной из нацистских группировок и устроил акцию в годовщину теракта, совершенного норвежцем Андерсом Брейвиком.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, жертвами взрыва стали 8 человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, расстреляв там еще 69 человек. Суд приговорил преступника к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством.