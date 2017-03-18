Известная в прошлом футболистка Патриция Панико станет первой женщиной, возглавившей одну из мужских сборных Италии по футболу, сообщает Football Italia.

Панико входит в тренерский штаб юношеской сборной Италии, составленной из игроков не старше 16 лет. На следующей неделе она возглавит команду, в то время как ее шеф Даниэле Дзоратто отправится в сборную U-19. В результате Патриции предстоит вывести на поле сборную Италии (U-16) в двух товарищеских матчах против сверстников из Германии 22 и 24 марта.

"Быть первой женщиной, которая займет место на скамейке национальной команды, — однозначно прекрасное достижение. Хотелось бы думать, что это проложит путь и многим другим моим коллегам. Думаю, нам предстоит разрушить еще много стен на этом пути", — сказала 42-летняя наставница.

В бытность игроком Патриция Панико провела около двухсот матчей за женскую сборную Италии, записав на свой счет 104 гола. Она 14 раз становилась лучшим бомбардиром женской серии А и это является рекордом в итальянском футболе.