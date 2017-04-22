У 35-летнего шведа было подозрение на разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена. Медицинское обследование подтвердило худшие опасения и теперь футболисту необходима операция. Срок восстановления после таких травм составляет 8-9 месяцев и это значит, что до конца гола Златан на поле не появится.

Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце сезона, но манкунианцы были не прочь продлить его. Кроме того, шведа хотели видеть и в североамериканской лиге MLS, однако сам футболист склоняется к варианту с завершением карьеры.