Поединок в супертяжелом весе Джошуа (18-0, 18 КО) — Кличко (64-4, 53) должен состояться 29 апреля в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будут стоять сразу три чемпионских титула.

Первая часть билетов на этот бой (50 тысяч) поступила в продажу под конец прошлого года и была распродана в течение суток. Теперь выкуплена вторая, а общее число проданных билетов на этот бой составляет 80 тысяч.

"Бой пользуется феноменальной популярностью. Это самая большая битва в истории британского бокса, думаю, мы могли бы продать вдвое больше. Сейчас попросили увеличить вместимость арены на 5 тысяч и ждем ответа", — рассказал Boxing Scene промоутер Джошуа Эдди Хирн.