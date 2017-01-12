Перед церемонией награждения лучших футболистов и тренеров года по версии ФИФА лауреатам планировалось подарить часы Hublot стоимостью 92 тысячи евро. Именно такой дорогой аксессуар должны были получить Криштиану Роналду и другие победители в своих номинациях. Однако неожиданным образом подарочные часы пропали.

В итоге вместо Hublot организаторы вручили всем более дешевые часы Bing Bang Football.

ФИФА начала расследование исчезновения шести экземпляров особенной партии часов, общая стоимость которых составляет более полумиллиона евро. Швейцарский производитель Hublot в настоящее время занят вопросом предоставления каждому победителю правильных часов.