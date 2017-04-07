Согласно представленной в отчете информации, в период с 2005 по 2009 год Бах, будучи на тот момент вице-президентом МОК, оказывал консультативные услуги компании Ferrostaal. По контракту с этой фирмой он за 20 рабочих дней в году получал аж 125 тысяч евро и еще по пять тысяч евро ему выделялись на зарубежные командировки. В 2011 году Ferrostaal была обвинена в коррупции и оштрафована мюнхенским судом на 140 миллионов евро.

Кроме того, выяснилось, что до 2008 года Бах консультировал компанию Siemens, которая сотрудничала с МОК и есть подозрение, что не без его протекции получала там выгодные контракты. В частности, Олимпийские игры-2008 в Пекине принесли концерну доход в 1,1 миллиарда евро.

Бах стал президентом МОК в сентябре 2013 года, результаты расследования центра Correctiv комментировать чиновник отказался.