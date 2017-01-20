В Монте-Карло на первом этапе сезона чемпионата мира по классическому ралли случился трагический инцидент: после аварии новозеландского гонщика Хайдена Падона погиб один из зрителей.

Трагическая авария произошла на скоростном участке первого этапа. В первом "допе" стартовавший под четвертым номером Падон на одном из участков не сумел справиться с управлением. Автомобиль Hyundai i20 вылетел с дороги, задел одного из зрителей и перевернулся.

Сам автогонщик не пострадал, но один из зрителей получил тяжелые травмы. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Ницца, однако врачи не смогли спасти его жизнь. По предварительной информации, погибшим оказался 50-летний испанец, который пытался сфотографировать автомобиль Падона, когда произошла авария.

После инцидента организаторы Ралли Монте-Карло сразу прервали соревнования на первом скоростном участке. Второй "доп" прошел вечером того же дня, быстрейшим был бельгиец Тьери Невиль ("Hyundai i20"). Всего на этом этапе запланировано 17 скоростных участков.

В прошлом сезоне победителем общего зачета чемпионата мира по ралли четвертый год подряд стал француз Себастьян Ожье за рулем "Фольксвагена". После окончания сезона команда Volkswagen покинула ралли, а Ожье теперь выступает за команду M-Sport Ford. В этом сезоне в календаре чемпионата мира запланированы 13 этапов.