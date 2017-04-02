На финише секундомер зафиксировал потрясающее время кенийской бегуньи — 1.04:52, что лучше на 14 секунд прежнего мирового рекорда Перес Джепчирчир, установленный ранее в этом году. В результате 23-летняя Джойселин Джепкосгей стала первой спортсменкой в мире, которой удалось выбежать полумарафон из 1.05:00. Интересно, что это был всего лишь пятый для нее официальный полумарафон в карьере, а ее лучшее личное достижение до этого составляло 1.06:08.

Этим рекордом Джепкосгей в Праге не ограничилась и теперь также владеет рекордом на отметке 10 км — 30:05 (до этого лучшее время равнялось 30 минут 21 секунда и принадлежало с 2003 года британке Полые Рэдклифф), 15 км — 45:37 и 20 км — 1.01:25.

Среди мужчин в Праге лучшим со временем 59:37 оказался бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в беге на 10 000 метров Тамират Тола из Эфиопии.