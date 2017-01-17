Кампания по набору волонтеров Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые в 2017-м и 2018-м годах соответственно примет Россия, стала одной из самых масштабных в истории волонтерского движения, а заодно побила рекорд мировых футбольных первенств по числу поданных заявок от кандидатов, сообщает официальный сайт оргкомитета "Россия-2018".

С 1 июня по 30 декабря 2016 года, когда набор был завершен, желание стать волонтерами выразили 176 870 человек. Предыдущий рекорд, установленный на чемпионате мира-2014 по футболу в Бразилии (тогда волонтерами захотел стать 152 101 человек), превзойден почти на 25 тысяч заявок.

Пять с половиной тысяч волонтеров примут участие в Кубке Конфедераций ФИФА-2017, а в обслуживании ЧМ-2018 будут задействованы более 15 тысяч человек. На самую популярную функцию (работа с командами) конкурс составляет — 116 человек на место.

Отмечается, что большой интерес вызвала волонтерская программа российского ЧМ-2018 за рубежом — почти треть кандидатов (27%) прислали свои заявки из 189 стран мира. Лидерами по числу волонтерских заявок стали: Египет (4088), Мексика (3081), Колумбия (2572), Китай (1578), Нигерия (1162), США (1022), Индонезия (994). Самому возрастному кандидату — 82 года, а среди необычных профессий потенциальных волонтеров значатся такие как балетмейстер, солист оркестра, пилот и… заместитель почетного консула России в Буркина-Фасо.