Стал известен тренерский штаб хоккейной сборной Канады в олимпийском сезоне-17/18. Главным тренером назначен Уилли Дежарден. Его помощниками стали Крэйг Вудкрофт, Дэйв Кинг и Скотт Уокер.

Должность генерального менеджера занял Шон Бурк. В его команду войдет Мартин Бродер, собщает Sports.ru со ссылкой на TSN.

60-летний Дежарден в 2009 году в качестве помощника главного тренера помог молодежной сборной Канаде выиграть чемпионат мира, а в 2010 году возглавил команду и завоевал серебро молодежного ЧМ. Последние три года Дежарден тренировал "Ванкувер".

50-летний Бурк после завершения карьеры девять лет работал в "Аризоне" тренером вратарей, директором по развитию игроков и помощником генерального менеджера. В прошедшем сезоне был скаутом "Монреаля", генеральным менеджером сборной Канады на Кубке Шпенглера и Кубке Германии, скаутом сборной Европы на Кубке мира и помощником генменеджера сборной Канады на чемпионате мира.

45-летний Бродер является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси".

Сборная Канады, составленная из игроков НХЛ, побеждала на двух последних Олимпиадах — в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). На Олимпийский турнир-2018 в Пхенчхане клубы НХЛ не отпустят своих игроков, а сборная "Кленовых листьев" будет составлена из тех, кто выступает в Европе.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о варианте календаря, который предусматривает паузу на время Олимпиады в Южной Корее.

"Нет никакого альтернативного календаря. Участие хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018 исключено. Федерации хоккея всех стран подбирают составы без игроков НХЛ. Ожидаю, что скоро все хоккейные федерации объявят об этом официально и это развеет все сомнения", — заявил Дэйли.

В этом сезоне в ходе подготовки к Олимпиаде канандцы выступят в ряде турниров, в частности, на Кубке Первого Канала в России в декабре. А пока известны составы сборной Канады на предсезонные турниры в Сочи (5-9 августа) и в Санкт-Петербурге (14-17 августа).

На турнире в Сочи также сыграют олимпийская сборная России, питерский СКА, магнитогорский "Металлург", "Куньлунь" и "Сочи". В состав "кленовых листьев" приглашены три игрока рижского "Динамо" — вратарь Питерс, защитник Столлери и нападающий Макмиллан. Все они стали игроками латвийского клуба в это межсезонье. В заявке также есть представители и других клубов КХЛ (ЦСКА, "Куньлунь", "Лада", "Локомотив", "Барыс", "Сочи", "Спартак", "Ак Барс", "Динамо Минск), Германии, Швеции и Швейцарии.

Сборная Канады на турнире в Сочи:

Вратари: Джастин Питерс ("Динамо" Рига), Кевин Пулен;

Защитники: Карл Столлери, ("Динамо" Рига), Джонатан Сигалет ("Фрелунда"), Мэт Робинсон (ЦСКА), Максим Норо ("Берн"), Патрик Макнил ("Ингольштадт"), Джефф Кинрэйд ("Куньлунь"), Чей Геноуэй ("Лада");

Нападающие: Линден Вей ("Барыс"), Максим Тэлбот, Брэндон Козун (оба — "Локомотив"), Мейсон Рэймонд, Эндрю Эббетт (оба — "Берн"), Даниэль Пайе ("Брюнес"), Эрик О′Делл ("Сочи"), Брэндон Макмиллан ("Динамо" Рига), Бен Максвелл ("Спартак"), Роб Клинкхаммер ("Динамо" Минск), Бад Холлоуэй ("Шеллефтео"), Кевин Кларк ("Брюнас"), Брэндон Бак ("Ингольштадт"), Жильбер Брюле ("Нефтехимик"), Джастин Азеведо ("Ак Барс").

Сборная Канады на мемориале Николая Пучкова в Санкт-Петербурге:

Вратари: Кевин Пулен, Бен Скривенс;

Защитники: Крэйг Шир, Шон Лалонде, Кевин Клайн, Марк-Андре Граньяни, Стефан Эллиотт, Карло Колайаково, Кэм Баркер;

Нападающие: Джеймс Райт, Пол Щехура, Грег Скотт, Дерек Рой, Марк-Антуан Пулио, Тревор Паркес, Джейкоб Микфликьер, Дэвид Макинтайр, Эндрю Гордон, Райан Гарбутт, Кори Эммертон, Шон Коллинс, Тэйлор Бек.