Первоначально 40-летний Емельяненко и 38-летний Митрион должны были встретиться 18 февраля на турнире Bellator 172 в Сан-Хосе (США), однако за несколько часов до начала боя американец пожаловался на недомогание, и его отправили в больницу. Там у него обнаружили камни в почках.

Теперь место действия перенесено в Нью-Йорк и пройдет на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден". Этому очень обрадовался Митрион, который в прошлом играл в американский футбол. "Я очень рад возможности вернуться на Восточное побережье, — заявил Мэтт. — Я провел два года в команде New York Giants, здесь вся моя семья. Я в восторге от того, что они смогут прийти и увидеть, как я бью величайшего тяжеловеса в истории. К тому же турнир пройдет на арене MSG, в Мекке боевых видов спорта".

Мэтт Митрион имеет опыт выступления в UFC и Bellator, одержал 11 побед при пяти поражениях. Для Емельяненко этот бой станет 42-м в карьере (36 побед, 4 поражения и 1 поединок был признан несостоявшимся). В середине 2012 года Федор принял решение завершить карьеру, но спустя три года объявил о возвращении. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.