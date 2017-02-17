В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону и сегодня были разыграны медали в женской эстафете 4х6 км. Победили немки, опередив украинок на шесть секунд,третьими финишировали француженки.

Лидерство в эстафете сразу захватила Франция в лице Анаис Шевалье, которая первой и передала эстафету. Следом шла команда Италии (отставание 7 секунд), Германии (+11), Польши (+17) и Беларуси (+23) и России (отставание полминуты), за которую бежала Ольга Подчуфарова.

На втором этапе Селия Эмони сохраняла лидерство Франции только до первой стрельбы, а потом откатилась сразу на пятое место. Возглавила гонку итальянка Федерика Санфилиппо, за которой вплотную следовала немка Марен Хаммершмидт. При передаче эстафеты итальянки опережали немок на 6 секунд, на третье место вывела команду Украины Юлия Джема (+26 секунд).

Бежавшая третий этап Франциска Хильденбранд сразу втащила Германию в лидеры, а на вторую позицию украинок подняла Анастасия Меркушина. При передаче последней эстафеты преимущество немок составляло всего 10 секунд. Третьей шла Франция (+24 секунды) и следом сборная России (+28), которую подтянула к лидерам Ирина Старых. Правда, отправившаяся на заключительный этап Татьяна Акимова довольно быстро сдала позиции россиянок и выбыла из числа претендентов на медали.

Основная борьба за призовые места развернулась между пятью командами, хотя лидерство прекрасно выступающий в этом сезоне немки Лауры Дальмайер вряд ли подлежало сомнению. Пусть даже за ней сразу и устремилась в погоню ее основная конкурентка в борьбе за Кубок мира Габриэла Коукалова.

Чешская биатлонистка довольно долго шла второй, но на финиш сил ей не хватило. В итоге победу одержала команда Германии, а второе место заняли украинки, за которых на последнем этапе бежала опытная Елена Пидгрушная. Третье место у француженок.

Таким образом, Лаура Дальмайер завоевывает в Хохфильцене уже четвертое золото, а сборная Германии оформляет досрочную победу на этом чемпионате мира в общекомандном медальном зачете (пять золотых и одно серебро). Независимо от трех оставшихся стартов.

ЧМ-2017. Биатлон (Хохфильцен, 17 февраля). Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) — 1:11.16,6 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) отставание +6,4 (0+4).

3. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмони, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер) +8,1 (0+7).

4. Чехия +14,0 (0+6).

5. Италия +36,5 (0+6).

6. Швеция +1.20,4 (0+7).

7. Польша +1.23,1 (0+6).

8. Словакия +1.36,9 (0+7).

9. Беларусь +1.50,7 (0+5).

10. Россия — 2.15,5 (1+8)…

Общий медальный зачет ЧМ-2017 (золото, серебро, бронза, сумма)

1 Германия 5-1-0 6

2 Чехия 1-2-1 4

3 Франция 1-1-4 6

4 США 1-0-0 1

5 Норвегия 0-2-1 3

6 Украина 0-1-0 1

7 Беларусь 0-1-0 1

8 Россия 0-0-1 1

9 Италия 0-0-1 1