В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону и сегодня прошла женская эстафета 4х6 км, завершившаяся победой хозяек соревнований.

Немки вырвали дома победу, россиянки провели худшую эстафету в своей истории

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону и сегодня прошла женская эстафета 4х6 км, завершившаяся победой хозяек соревнований.

Перед заключительным этапом впереди шла сборная Норвегии, следом команды Украины и Италии (+5 секунд), затем Франция (+10) и Германия (+11). У немок последней бежала Лаура Дальмайер, которой удалось опередить всех конкуренток и вырвать победу. Француженки уступили всего 3,5 секунды, а финишировавшие третьими норвежки — проиграли сборной Германии 4,5 секунды. Высокое четвертое место у биатлонисток Украины, которым не хватило совсем чуть-чуть чтобы подняться на пьедестал (+8,8 секунд от времени победительниц).

Женская сборная России заняла в Рупольдинге 13-е место из 23-х возможных, показав самый худший результат в эстафетных гонках на международных соревнованиях. Ранее самым низким местом российских "стреляющих лыжниц" было 11-е, показанное на ЧМ—2016 в Хольменколлене, а на этапах Кубка мира женская сборная России никогда не опускалась ниже 9-го места.

В субботу женские соревнования в Рупольдинге продолжатся спринтерской гонкой.

Биатлон. КМ-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, 12 января). Женщины. Эстафета 4х6 км:

1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) — 1:09.53,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаи Бескон, Селия Эмони) +3,5 (0+7).

3. Норвегия (Кайя Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбу) +4,5 (0+1)…

4. Украина (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина) +8,8 (0+3)…

13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) — +3.57,9 (2+11)…