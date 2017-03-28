В матче "Баффало" — "Флорида" счет у хозяев открыл О′Райлли на 3-й минуте. На 14-й минуте Богосян с передачи Гиргенсонса удвоил перевес "клинков". Во втором периоде латвийский форвард тоже забросил шайбу, но гол не был защитан, поскольку Земгус уронил вратаря "Флориды" Реймера на лед.

В этом матче Гиргенсонс провел на льду 10 минут и 4 секунды. В его активе — один бросок, два силовых приема и коэффициент полезности "+1". В 69 матчах сезона 23-летний Гиргенсонс набрал 15 (6+9) очков, всего за карьеру в НХЛ в 271 игре — 85 (36+49) очков.

Если в матче с "Флоридой" латвийскому форварду удалось набрать первое очко с 25 февраля, то его безголевая серия длится уже более двух месяцев и достигла 23-х игр.

"Сэйбрз" с 76 очками в 76 матчах занимает 14-е место на Востоке. "Клинки" еще сохраняют теоретические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, но, вероятно, после следующего матча их потеряют окончательно: отставание от идущего восьмым "Бостона" составляет 8 очков.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка против "Чикаго" (5:4 ОТ) и впервые в карьере достиг отметки в 80 (38+42) очков за один сезон. Кучеров вернулся в топ-5 бомбардиров лиги, разделив 4-е место с Брэдом Маршандом из "Бостона", и является лучшим среди россиян.

27 марта

Баффало — Флорида — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

1:0 — О′Райлли (Куликов, Айкел)

2:0 — Богосян (Моулсон, Гиргенсонс)

3:0 — Джионта (Моулсон)

3:1 — Маршессо (Йэндл, Юбердо)

4:1 — Фолиньо (Райнхарт, Айкел)

4:2 — Юбердо

ВИДЕО МАТЧА

Каролина — Детройт — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

1:0 — Скиннер (Стемпняк, Слэвин)

1:1 — Манта

1:2 — Манта (ДеКайзер, Атанасиу)

2:2 — Фолк (Райан, Слэвин)

2:3 — Татар (Зеттерберг, Нюквист)

3:3 — Фолк (Раск, Хэнифин)

3:4 — Атанасиу (Нюквист)

Айлендерс — Нэшвилл — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Фиала (Битетто, Йернкрук)

0:2 — Арвидссон (Экхольм, Форсберг)

1:2 — Бэйли (Ледди)

1:3 — Джохансен (Эллис)

Тампа-Бэй — Чикаго — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Панарин (Керо)

1:1 — Палат (Кучеров, Хедман)

1:2 — Кэйн (Кит, Ялмарссон)

1:3 — Юрчо (Шмальц)

1:4 — Паник (Шмальц, ван Римсдайк)

2:4 — Друэн (Строльман, Киллорн)

3:4 — Строльман (Палат, Маккегг)

4:4 — Друэн (Кучеров, Хедман)

5:4 — Гоерд (Хедман)

Сент-Луис — Аризона — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 — Шварц (Тарасенко, Стеен)

2:0 — Пьетранжело (Стеен, Якупов)

2:1 — Деанджело (Голигоски, Врбата)

3:1 — Шварц (Стеен, Тарасенко)

4:1 — Тарасенко (Стеен, Шварц)

Калгари — Колорадо — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

1:0 — Монахан (Броди)

2:0 — Ферланд (Монахан, Годро)

2:1 — Андригетто (Маккиннон, Джонсон)

3:1 — Брауэр (Верстиг, Монахан)

3:2 — Андригетто (Джонсон, Рантанен)

4:2 — Годро (Монахан, Ферланд)