В матче "Баффало" — "Флорида" счет у хозяев открыл О′Райлли на 3-й минуте. На 14-й минуте Богосян с передачи Гиргенсонса удвоил перевес "клинков". Во втором периоде латвийский форвард тоже забросил шайбу, но гол не был защитан, поскольку Земгус уронил вратаря "Флориды" Реймера на лед.
В этом матче Гиргенсонс провел на льду 10 минут и 4 секунды. В его активе — один бросок, два силовых приема и коэффициент полезности "+1". В 69 матчах сезона 23-летний Гиргенсонс набрал 15 (6+9) очков, всего за карьеру в НХЛ в 271 игре — 85 (36+49) очков.
Если в матче с "Флоридой" латвийскому форварду удалось набрать первое очко с 25 февраля, то его безголевая серия длится уже более двух месяцев и достигла 23-х игр.
"Сэйбрз" с 76 очками в 76 матчах занимает 14-е место на Востоке. "Клинки" еще сохраняют теоретические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, но, вероятно, после следующего матча их потеряют окончательно: отставание от идущего восьмым "Бостона" составляет 8 очков.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка против "Чикаго" (5:4 ОТ) и впервые в карьере достиг отметки в 80 (38+42) очков за один сезон. Кучеров вернулся в топ-5 бомбардиров лиги, разделив 4-е место с Брэдом Маршандом из "Бостона", и является лучшим среди россиян.
27 марта
Баффало — Флорида — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
1:0 — О′Райлли (Куликов, Айкел)
2:0 — Богосян (Моулсон, Гиргенсонс)
3:0 — Джионта (Моулсон)
3:1 — Маршессо (Йэндл, Юбердо)
4:1 — Фолиньо (Райнхарт, Айкел)
4:2 — Юбердо
Каролина — Детройт — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Скиннер (Стемпняк, Слэвин)
1:1 — Манта
1:2 — Манта (ДеКайзер, Атанасиу)
2:2 — Фолк (Райан, Слэвин)
2:3 — Татар (Зеттерберг, Нюквист)
3:3 — Фолк (Раск, Хэнифин)
3:4 — Атанасиу (Нюквист)
Айлендерс — Нэшвилл — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Фиала (Битетто, Йернкрук)
0:2 — Арвидссон (Экхольм, Форсберг)
1:2 — Бэйли (Ледди)
1:3 — Джохансен (Эллис)
Тампа-Бэй — Чикаго — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Панарин (Керо)
1:1 — Палат (Кучеров, Хедман)
1:2 — Кэйн (Кит, Ялмарссон)
1:3 — Юрчо (Шмальц)
1:4 — Паник (Шмальц, ван Римсдайк)
2:4 — Друэн (Строльман, Киллорн)
3:4 — Строльман (Палат, Маккегг)
4:4 — Друэн (Кучеров, Хедман)
5:4 — Гоерд (Хедман)
Сент-Луис — Аризона — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Шварц (Тарасенко, Стеен)
2:0 — Пьетранжело (Стеен, Якупов)
2:1 — Деанджело (Голигоски, Врбата)
3:1 — Шварц (Стеен, Тарасенко)
4:1 — Тарасенко (Стеен, Шварц)
Калгари — Колорадо — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
1:0 — Монахан (Броди)
2:0 — Ферланд (Монахан, Годро)
2:1 — Андригетто (Маккиннон, Джонсон)
3:1 — Брауэр (Верстиг, Монахан)
3:2 — Андригетто (Джонсон, Рантанен)
4:2 — Годро (Монахан, Ферланд)