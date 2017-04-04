"Мы давно дали понять, что, несмотря на нежелание большинства клубов прерывать сезон-2017/2018 для участия хоккеистов в Олимпийских играх, мы были открыты для предложений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации хоккея (ИИХФ), Ассоциацию игроков лиги (НХЛПА) и других заинтересованных сторон. Однако прошло несколько месяцев и конструктивного диалога так и не произошло. Вместо этого МОК заявил, что наше участие в Олимпиаде 2022 года будет зависеть от решения по Играм-2018.

Теперь и профсоюз игроков подтвердил, что у них нет никакого желания или намерения продолжать переговоры, которые бы сделали участие в Играх более привлекательным для клубов. В результате нам остается только заявить, что календарь будущего сезона-2017/2018 будет сверстан без учета перерыва на Олимпиаду. На этом мы считаем вопрос закрытым", — отмечается в заявлении НХЛ.

Ранее, 21 марта комиссар лиги Гэри Беттмэн уже заявил, что игроки НХЛ не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. При этом его заместитель Билл Дэйли позже отметил, что окончательное решение по данному вопросу на тот момент еще не было принято, а глава ИИХФ Рене Фазель был спокоен и убеждал СМИ, что все переговоры с лигой еще впереди.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Для участия игроков сильнейшей в мире хоккейной лиги в олимпийском турнире требовалось сделать паузу в чемпионате НХЛ на 17 дней.