"Детройт" уступил "Каролине" (1:4) и лишился всех шансов на попадание в плей-офф. "Ред Уингс" не сыграют в кубковых матчах впервые с 1990 года. Они выходили в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и выиграли за это время 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008). "Детройт" лишился возможности побить рекорд НХЛ — "Бостон" с 1968 по 1996 годы выходил в плей-офф 29 раз подряд.
28 марта
Миннесота — Вашингтон — 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)
0:1 — Оши (Овечкин, Бэкстрем)
1:1 — Поминвилл (Нидеррайтер, Ханзал)
1:2 — Овечкин (Бэкстрем, Юханссон)
1:3 — Овечкин (Юханссон, Шаттенкирк)
2:3 — Ханзал (Сперджен, Поминвилл)
2:4 — Овечкин (Юханссон, Бэкстрем)
3:4 — Сперджен
4:4 — Э.Стаал (Койву, Сперджен)
4:5 — Оши (Нисканен, Юханссон)
Нью-Джерси — Виннипег — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Элерс (Уилер, Труба)
1:1 — Беннетт (Заха, Праут)
2:1 — Холл (Зэйджак)
3:1 — Ноусен (Пиетила)
3:2 — Уилер (Мелхиори, Шайфли)
3:3 — Армия
Бостон — Нэшвилл — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
1:0 — Бержерон (Маршанд, Хара)
2:0 — Крейчи (Стэффорд, Пастрняк)
2:1 — Смит (Эллис, Йоси)
3:1 — Эккиари (Нэш)
4:1 — Бэкес (Мур)
Филадельфия — Оттава — 3:2 бул (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Карлссон (Террис)
1:1 — Шенн (Жиру, Гостисбеер)
1:2 — Террис (Клаэссон, Сиси)
2:2 — Уил
Каролина — Детройт — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Стемпняк (Фолк, Райан)
2:0 — Нордстрем (Терявяйнен, Песке)
3:0 — Дж.Стаал (Дальбек, Теннисон)
3:1 — Носек (Миллер, Стрит)
4:1 — Линдхольм (Фолк, Ахо)
Коламбус — Баффало — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Куинси
2:0 — Эткинсон (Веннберг, Джонс)
2:1 — Родригес (Маккейб, О′Райлли)
3:1 — Саад (Андерсон)
Торонто — Флорида — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 — Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман)
2:0 — Комаров (Кадри, Браун)
2:1 — Смит (Демерс, Йэндл)
3:1 — Хайман (Комаров)
3:2 — Ягр (Йэндл, Барков)
Монреаль — Даллас — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
0:1 — Маккензи
1:1 — Пачиоретти (Дано)
2:1 — Галлахер (Байрон)
3:1 — Лехконен (Марков)
4:1 — Радулов (Пачиоретти)
Эдмонтон — Лос-Анджелес — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 — Макдэвид (Драйзайтль)
1:1 — Игинла
2:1 — Грайба (Нюджент-Хопкинс, Нерс)
Ванкувер — Анахайм — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
0:1 — Перри (Верметт, Ричи, Биекса, Ракелль)
0:2 — Ивс (Верметт, Ричи, Биекса, Ракелль)
0:3 — Ричи (Мэнсон, Линдхольм)
0:4 — Монтур (Верметт)
1:4 — Босер (Саттер)