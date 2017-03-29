"Детройт" уступил "Каролине" (1:4) и лишился всех шансов на попадание в плей-офф. "Ред Уингс" не сыграют в кубковых матчах впервые с 1990 года. Они выходили в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и выиграли за это время 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008). "Детройт" лишился возможности побить рекорд НХЛ — "Бостон" с 1968 по 1996 годы выходил в плей-офф 29 раз подряд.

28 марта

Миннесота — Вашингтон — 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)

0:1 — Оши (Овечкин, Бэкстрем)

1:1 — Поминвилл (Нидеррайтер, Ханзал)

1:2 — Овечкин (Бэкстрем, Юханссон)

1:3 — Овечкин (Юханссон, Шаттенкирк)

2:3 — Ханзал (Сперджен, Поминвилл)

2:4 — Овечкин (Юханссон, Бэкстрем)

3:4 — Сперджен

4:4 — Э.Стаал (Койву, Сперджен)

4:5 — Оши (Нисканен, Юханссон)

ВИДЕО МАТЧА

Нью-Джерси — Виннипег — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Элерс (Уилер, Труба)

1:1 — Беннетт (Заха, Праут)

2:1 — Холл (Зэйджак)

3:1 — Ноусен (Пиетила)

3:2 — Уилер (Мелхиори, Шайфли)

3:3 — Армия

Бостон — Нэшвилл — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

1:0 — Бержерон (Маршанд, Хара)

2:0 — Крейчи (Стэффорд, Пастрняк)

2:1 — Смит (Эллис, Йоси)

3:1 — Эккиари (Нэш)

4:1 — Бэкес (Мур)

Филадельфия — Оттава — 3:2 бул (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Карлссон (Террис)

1:1 — Шенн (Жиру, Гостисбеер)

1:2 — Террис (Клаэссон, Сиси)

2:2 — Уил

Каролина — Детройт — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Стемпняк (Фолк, Райан)

2:0 — Нордстрем (Терявяйнен, Песке)

3:0 — Дж.Стаал (Дальбек, Теннисон)

3:1 — Носек (Миллер, Стрит)

4:1 — Линдхольм (Фолк, Ахо)

Коламбус — Баффало — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Куинси

2:0 — Эткинсон (Веннберг, Джонс)

2:1 — Родригес (Маккейб, О′Райлли)

3:1 — Саад (Андерсон)

Торонто — Флорида — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 — Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман)

2:0 — Комаров (Кадри, Браун)

2:1 — Смит (Демерс, Йэндл)

3:1 — Хайман (Комаров)

3:2 — Ягр (Йэндл, Барков)

Монреаль — Даллас — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 — Маккензи

1:1 — Пачиоретти (Дано)

2:1 — Галлахер (Байрон)

3:1 — Лехконен (Марков)

4:1 — Радулов (Пачиоретти)

Эдмонтон — Лос-Анджелес — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 — Макдэвид (Драйзайтль)

1:1 — Игинла

2:1 — Грайба (Нюджент-Хопкинс, Нерс)

Ванкувер — Анахайм — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

0:1 — Перри (Верметт, Ричи, Биекса, Ракелль)

0:2 — Ивс (Верметт, Ричи, Биекса, Ракелль)

0:3 — Ричи (Мэнсон, Линдхольм)

0:4 — Монтур (Верметт)

1:4 — Босер (Саттер)