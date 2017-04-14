"Анахайм" взял верх над "Калгари" (3:2), а капитан "Дакс" Райан Гецлаф набрал 2 (1+1) очка. Канадец стал первым игроком в истории "Уток", набравшим сто очков в матчах плей-офф — в его активе 101 (30+71) очко в 105 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли.

Еще в одном матче дня "Нэшвилл" благодаря шайбе Арвидссона на 7-й минуте выиграл в Чикаго (1:0).

Кубок Стэнли. 1/8 финала

Вашингтон — Торонто — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы

0:1 — Марнер (Бозак, ван Римсдайк)

0:2 — Гардинер

1:2 — Уильямс (Шаттенкирк, Оши)

2:2 — Уильямс (Кузнецов, Нисканен)

3:2 — Уилсон

Вратари: Холтби 35/37 — Андерсен 41/44.

Счет в серии: 1-0

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Чикаго — Нэшвилл — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба

0:1 — Арвидссон (Джохансен, Форсберг)

Вратари: Кроуфорд 19/20 — Ринне 29/29.

Счет в серии: 0-1

Анахайм — Калгари — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы

1:0 — Гецлаф (Теодор, Сильверберг)

1:1 — Монахан (Броди, Верстиг)

1:2 — Беннетт (Хэмилтон, Верстиг)

2:2 — Ракелль (Биекса, Гецлаф)

3:2 — Сильверберг (Теодор, Ивс)

Вратари: Гибсон 30/32 — Б.Эллиотт 38/41.

Счет в серии: 1-0

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