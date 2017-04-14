"Анахайм" взял верх над "Калгари" (3:2), а капитан "Дакс" Райан Гецлаф набрал 2 (1+1) очка. Канадец стал первым игроком в истории "Уток", набравшим сто очков в матчах плей-офф — в его активе 101 (30+71) очко в 105 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли.
Еще в одном матче дня "Нэшвилл" благодаря шайбе Арвидссона на 7-й минуте выиграл в Чикаго (1:0).
Кубок Стэнли. 1/8 финала
Вашингтон — Торонто — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы
0:1 — Марнер (Бозак, ван Римсдайк)
0:2 — Гардинер
1:2 — Уильямс (Шаттенкирк, Оши)
2:2 — Уильямс (Кузнецов, Нисканен)
3:2 — Уилсон
Вратари: Холтби 35/37 — Андерсен 41/44.
Счет в серии: 1-0
Чикаго — Нэшвилл — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайба
0:1 — Арвидссон (Джохансен, Форсберг)
Вратари: Кроуфорд 19/20 — Ринне 29/29.
Счет в серии: 0-1
Анахайм — Калгари — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Шайбы
1:0 — Гецлаф (Теодор, Сильверберг)
1:1 — Монахан (Броди, Верстиг)
1:2 — Беннетт (Хэмилтон, Верстиг)
2:2 — Ракелль (Биекса, Гецлаф)
3:2 — Сильверберг (Теодор, Ивс)
Вратари: Гибсон 30/32 — Б.Эллиотт 38/41.
Счет в серии: 1-0