В отчетном матче против "Орландо Мэджик" "Никс" потерпел уже пятое поражение подряд — 103:115. При этом вторую игру кряду в составе нью-йоркского клуба отсутствует Порзиньгис, получивший перед Новым годом повреждение, требующее небольшого перерыва.

Сам Кристап, недавно заявлявший, что хочет всем доказать свою выносливость и провести в регулярном сезоне все 82 игры, теперь говорит по-другому: "Будем откровенны, за 82 матча "регулярки" медаль не дают".

Так или иначе, а затянувшаяся серия неудач отодвинула "Никс" из восьмерки сильнейших клубов Восточной конференции, где еще совсем недавно команда Порзиньгиса шла на пятом месте. Более того, "Нью-Йорк" теперь вышел на отрицательный баланс побед и поражений (16-18).

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс 33 26-7

2. Торонто Рэпторс 33 23-10

3. Бостон Селтикс 34 20-14

4. Шарлотт Хорнетс 35 19-16

5. Атланта Хокс 34 18-16

6. Милуоки Бакс 33 17-16

7. Чикаго Буллз 35 17-18

8. Индиана Пэйсерс 35 17-18

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9. Вашингтон Уизардс 33 16-17

10. Нью-Йорк Никс 34 16-18

11. Детройт Пистонс 36 16-20

12. Орландо Мэджик 36 16-20

13. Майами Хит 35 10-25

14. Филадельфия Сиксерс 32 8-24

15. Бруклин Нетс 33 8-25

