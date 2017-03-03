Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская эстафета 4х10 км. Основная борьба за золото развернулась между сборными России и Норвегии.

Уже на первом этапе россиянин Андрей Ларьков и норвежец Дидрик Тенсет убежали от всех конкурентов. Дальше преимущество лидеров только росло. Во многом решающим оказался третий этап, на котором за Норвегию бежал Мартин Сундбю. Ему удалось оторваться от Алексея Червоткина на 18 секунд. Ушедший последним на дистанцию у России Сергей Устюгов как мог, старался догнать Финна Хоген Крога, однако норвежскому лыжнику удалось финишировать первым с отрывом в 4,6 секунды. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции.

Для Устюгова эта медаль стала уже четвертой на мировом первенстве в Лахти. Ранее он завоевал золото в скиатлоне и в командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также серебро в личном спринте свободным стилем.

ЧМ-2017. Лыжные гонки (Лахти). Мужчины. Эстафета. 4x10 км

1. Норвегия (Дидрик Тенсет, Никлас Дюрхауг, Мартин Йонсруд Сундбю, Финн Хоген Крог) — 1:37.20,1

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) — +4,6.

3. Швеция (Даниэль Рикардссон, Йохан Ольссон, Маркус Хелльнер, Калле Хальфварссон) — +2.31,8.