Бьорген пришла на финиш первой спустя 1 час 8 минут 37 секунд. Всего две секунды ей уступили соотечественницы Хайди Венг и Астрид Якобсен, но фотофиниш высказался в пользу Венг.

Для Бьорген это была четвертая победа в Лахти и 18-е золото в карьере на чемпионатах мира — абсолютно лучший результат в истории этих соревнований.

Латвийская лыжница Анда Муйжниеце уступила победительнице 14,5 минут и осталась последней среди 47 финишировавших гонщиц.

ЧМ-2017 (Лахти, 4 марта). Лыжные гонки. Женщины. 30 км

1. Марит Бьорген (Норвегия) — 1:08.36,8.

2. Хайди Венг (Норвегия) — отставание 1,9.

3. Астрид Якобсен (Норвегия) — то же отставание…

47. Анда Муйжниеце (Латвия) + 14.35,9.